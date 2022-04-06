Денис Швецов возглавил входящий в «Ренессанс страхование» телемедицинский сервис

Генеральным директором телемедицинского сервиса Budu (прежнее название «Ренессанс здоровье», входит в ПАО «Группа Ренессанс страхование») назначен Денис Швецов. Ранее он возглавлял МК «Доктор рядом», но в конце марта 2022 года его сменила гендиректор сети клиник «Ниармедик» Мария Коломенцева.

Компанией Budu ранее руководил Владимир Тиняков, он продолжит работу в группе «Спутник», также входящей в ПАО. Денис Швецов в Budu займется развитием цифровых продуктов комплексного медицинского обслуживания и созданием технологических решений для страховых и медицинских компаний.

В 2003 году Швецов окончил географический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, в 2012 году получил в РАНХиГС диплом МВА. С 2003 по 2008 год занимал руководящие должности в «Скайлинке» и «Ростелекоме», затем (до 2016 года) – в страховой компании Allianz (ранее РОСНО).

В 2016 году Денис Швецов вместе с Леонидом Меламедом, Владимиром Гурдусом и Александром Пилипчуком основали телемедицинский сервис «Доктор рядом». С 2019 года по март 2022 года Швецов занимал должность генерального директора компании, затем его сменила Мария Коломенцева, которая также руководит сетью клиник «Ниармедик».

Телемедицинский сервис по управлению здоровьем Budu, работающий по программам ДМС, был создан на базе компании «Ренессанс здоровье», которую в 2019 презентовал председатель совета директоров «Группы Ренессанс страхование» Борис Йордан. В 2021 году количество пользователей сервиса Budu превысило 400 тысяч, число онлайн-консультаций составило более 80 тысяч.

Юрлицом Budu является АО «Цифровые технологии здоровья». Медицинские услуги, в которые входят онлайн-консультации, расшифровка анализов и выезд специалиста на дом (доступно в Москве и Санкт-Петербурге), оказывает ООО «РенКлиника».

Согласно финансовой отчетности ПАО «Группа Ренессанс страхование», в декабре 2021 года АО «Ренессанс здоровье» сменило название на АО «Буду», после чего группа продала 51% голосующих акций АО «Буду» (в которое входят АО «Цифровые технологии здоровья» и ООО «РенКлиника»), а оставшиеся 49% ценных бумаг были переданы ассоциированным компаниям.

По данным СПАРК-Интерфакс, АО «Цифровые технологии здоровья» зарегистрировано в Москве в 2021 году, совладельцы юрлица не раскрываются. Основным видом деятельности компании указаны «разработка компьютерного программного обеспечения» и «торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет». В 2021 году АО «Цифровые технологии здоровья» стало резидентом «Сколково».

ООО «РенКлиника» зарегистрировано в Москве в 2020 году и на 100% принадлежит АО «Буду». Выручка компании в 2021 году составила 96,9 млн рублей, убыток – 40,6 млн рублей.

Фото: rgtcap.com

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