За месяц в России продали в пять раз больше «L-тироксина» и «Эутирокса», чем год назад Назальный «Спутник» способствует выработке отличных от инъекционной вакцины антител » Минздрав исключил из ГРЛС семь лекарственных препаратов и четыре фармсубстанции Министерство здравоохранения Российской Федерации отменило государственную регистрацию и исключило из государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС) семь лекарственных препаратов. Из ГРЛС также исключены четыре фармацевтические субстанции. Минздрав 4 апреля опубликовал соответствующие документы на сайте госреестра. Из реестра исключены следующие лекарственные средства и фармсубстанции. Лекарственные средства – Доктор Тайсс Венен гель, гель для наружного применения. Производитель – «Др. Тайс Натурварен ГмбХ» (Германия). Венотонизирующее средство растительного происхождения. – Макровит® (поливитамины), таблетки, покрытые оболочкой. Производители – АО «КРКА, д.д., Ново место» (Словения), ООО «КРК-РУС» (Россия), АО «Вектор-Медика» (Россия). Поливитаминное средство. – Оксалиплатин-Эбеве (оксалиплатин), лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 50 мг, 100 мг. Производитель – «Эбеве Фарма Гес.м.б.Х Нфг. КГ» (Австрия). Противоопухолевое средство – алкилирующее соединение. – Окситан (оксалиплатин), концентрат для приготовления раствора для инфузий, 2 мг/мл. Производитель – «Фрезениус Каби Онколоджи Лимитед» (Индия). Противоопухолевое средство – алкилирующее соединение. – Ранитидин (ранитидин), таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг. Производитель – АО «Татхимфармпрепараты» (Россия). Желез желудка секрецию понижающее средство – H2-гистаминовых рецепторов блокатор. – СЕННАПЛАНТ® (сеннозиды A и B), таблетки 13,5 мг. Производитель – ЗАО «Эвалар» (Россия). Слабительное средство растительного происхождения. – Суперо (цефуроксим), порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 750 мг. Производитель – «Италфармако С.п.А.» (Италия). Антибиотик-цефалоспорин. Фармацевтические субстанции – Железа фумарат (железа фумарат), субстанция. Производитель – ОАО «Марбиофарм» (Россия). – Натрия цитрата пентасесквигидрат (натрия цитрат), субстанция. Производитель – ОАО «Марбиофарм» (Россия). – Сорбит (сорбитол), субстанция-гранулы. Производитель – ОАО «Марбиофарм» (Россия). – Эуфиллин (аминофиллин), субстанция-порошок. Производитель – ОАО «Марбиофарм» (Россия). Основанием послужили подачи уполномоченными лицами соответствующих заявлений. Минздрав РФ ранее исключил семь лекарственных препаратов из ГРЛС. gxpnews