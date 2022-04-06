Игорь Иванов возглавил ВНИИИМТ Росздравнадзора

Генеральный директор Национального института качества (НИК) Росздравнадзора Игорь Иванов 5 апреля 2022 года возглавил другое подведомственное регулятору учреждение – Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники (ВНИИИМТ). Обязанности главы НИК временно исполняет заместитель руководителя Игорь Казьмин.

Предыдущий директор ВНИИИМТ бывший советник руководителя Росздравнадзора Денис Шарикадзе возглавлял институт на протяжении пяти лет. Он был назначен врио гендиректора в октябре 2017 года, а затем был утвержден в этой должности. О новом месте работы экс-руководителя не сообщается.

Игорь Иванов родился в Иркутске, в 2000 году с отличием окончил лечебный факультет Иркутского государственного медицинского университета. Второе высшее образование получил в Институте повышения квалификации работников образования по специальности «психолог».

С 1999 года работал на различных должностях в социально значимых проектах региона, в 2007 году возглавил региональное агентство по молодежной политике. В 2010 году перешел на должность замминистра, затем был назначен министром по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области.

После работы в Иркутской области Иванов переехал в Москву. В марте 2014 года он возглавил ФГБУ «Центр мониторинга и клинико-экономической экспертизы» Росздравнадзора, который затем был трансформирован в Национальный институт качества Росздравнадзора.

Также Игорь Иванов является заведующим кафедрой инновационных технологий управления здравоохранением факультета непрерывного медицинского образования Мединститута РУДН, имеет ученую степень доктора медицинских наук.

Фото: spbmiac.ru

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