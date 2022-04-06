Роспотребнадзор получит 1 млрд рублей на изучение инфекционных болезней в других странах

Правительство РФ выделит Роспотребнадзору из федерального бюджета до 1,093 млрд рублей в 2022–2024 годах на поддержку служб по профилактике и диагностике инфекционных болезней «на территориях стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии», включая проведение совместных научных исследований по изучению таких заболеваний и обучение местных специалистов. Средства направят Государственному научному центру вирусологии и биотехнологии «Вектор» и Центральному НИИ эпидемиологии. Правительство РФ выделит Роспотребнадзору из федерального бюджета до 1,093 млрд рублей в 2022–2024 годах на поддержку служб по профилактике и диагностике инфекционных болезней «на территориях стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии», включая проведение совместных научных исследований по изучению таких заболеваний и обучение местных специалистов. Средства направят Государственному научному центру вирусологии и биотехнологии «Вектор» и Центральному НИИ эпидемиологии.

Обеспечить выделение средств должен Минфин РФ за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных ведомству по подразделу «Международные отношения и международное сотрудничество» раздела «Общегосударственные вопросы». Деньги будут направляться поэтапно: в 2022 году – до 464,2 млн рублей, в 2023 году – до 327,8 млн рублей, в 2024 году – до 301,9 млн рублей.

Аналогичные бюджетные ассигнования Правительство РФ анонсирует практически ежегодно. Так, в 2019 году для подведомственных Роспотребнадзору учреждений здравоохранения и науки было запланировано до 407 млн рублей – на «мероприятия по научно-методической и материально-технической поддержке Социалистической Республики Вьетнам» в сфере противодействия инфекционным заболеваниям. В 2020–2022 годах средства должны были получить пять организаций, включая Центр «Вектор» и Центральный НИИ эпидемиологии.

В 2020 году «на финансирование расходов, связанных с осуществлением мероприятий по оказанию материально-технической и научно-методической поддержки Гвинейской Республике по противодействию инфекционным болезням» Правительство РФ распорядилось направить Роспотребнадзору до 426,5 млн рублей.

Кроме того, в июле 2021 года правительство распорядилось выделить Роспотребнадзору на 2021-2022 годы до 321,3 млн рублей на финансирование расходов, связанных с оценкой популяционного иммунитета к COVID-19 и секвенированию штаммов на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.