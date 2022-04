Исследование: ремдесивир неэффективен против тяжелой формы COVID-19 Роспотребнадзор получит 1 млрд рублей на изучение инфекционных болезней в других странах » eClinicalMedicine: Спутник V защищает от коронавируса ВИЧ-инфицированных пациентов Вакцинация Спутником V эффективна для защиты от COVID-19 людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ), особенно от требующих госпитализации тяжелых последствий заболевания и смерти, и может быть рекомендована для всех ВИЧ-инфицированных пациентов на антиретровирусной терапии (АРТ). Таковы результаты исследования, опубликованного российскими авторами в апрельском номере eClinicalMedicine (входит в группу журнала The Lancet). Это первые научные данные, касающиеся профилактической эффективности вакцин от COVID-19 по защите ЛЖВ и дающие основу для разработки органами здравоохранения стратегии вакцинации профильной пациентской аудитории. Гамалеи, Московского городского центра профилактики и контроля СПИД и Московского центра инновационных технологий в здравоохранении на протяжении весны-лета 2021 года проводил ретроспективное когортное исследование среди 24 423 москвичей, инфицированных ВИЧ, для оценки эффективности стандартного режима вакцинации Спутником V. Авторы сравнили риск заражения SARS-CoV-2 у вакцинированных Спутником V и не прошедших вакцинацию пациентов на разных стадиях поражения ВИЧ-инфекцией. Подробнее о методологии и анализе данных можно прочитать здесь. Риск заражения COVID-19 был оценен в подгруппах ВИЧ-инфицированных пациентов с различным иммунным статусом: полная вакцинация с помощью Спутника V у пациентов с числом CD4+ T-клеток ≥ 350/мкл привела к сокращению заражений COVID-19 в 3,29 раза по сравнению с неинфицированными пациентами. В подгруппе пациентов с ослабленной иммунной функцией (CD4+ Т-клетки < 350/мкл) вакцинация снизила риск COVID-19 в 2,53 раза. Для двух подгрупп снижение риска при заражении COVID-19 было статистически значимым. Анализ показал, что общая эпидемиологическая эффективность вакцинации с помощью Спутника V у ВИЧ-инфицированных пациентов, находящихся на АРТ, составила 76,33%. Эффективность вакцины зависела от иммунного статуса отдельного пациента. В группе пациентов с числом CD4+ T-клеток ≥ 350 клеток/мкл эффективность была выше и составляла в среднем 79,42%, в то время как в группе с CD4+ T-клеток < 350 клеток/мкл – в среднем 73,15%. Таким образом, эффективность вакцины у ВИЧ-инфицированных пациентов, проходивших АРТ, с сохраненным иммунным статусом (CD4+ Т-клеток ≥ 350 клеток/мкл) не отличалась от 80% в общей популяции1,2. Значительно меньшее количество госпитализаций из-за COVID-19 было задокументировано для вакцинированных пациентов с CD4+ ≥ 350 клеток/мкл, в то время как для пациентов с ослабленным иммунитетом тенденция к уменьшению не достигла статистической значимости (р = 0,358, точный критерий Фишера). В связи с непрерывным мониторингом вариабельности вируса SARS-CoV-2 в Москве ученые сформировали две выборки, чтобы дифференциально оценить эффективность вакцины по отношению к первоначальному штамму SARS-CoV-2 (весенние месяцы 2021 года) и варианту «дельта» (летние месяцы 2021 года). Исследование показало, что эпидемиологическая эффективность вакцинации Спутником V в первый период составила 71,74%, а во второй – 59,77%. Примечательно, что оценка эффективности вакцины в подгруппе пациентов с числом CD4+ T-клеток ≥ 350 клеток/мкл составила 81,17% и 65,34% против первоначального и «дельта»-варианта соответственно. У пациентов же с числом CD4+ T-клеток < 350 клеток/мкл эти показатели достигли 33,47% и 55,05% соответственно. «Это вывод, который трудно интерпретировать из-за отсутствия статистических возможностей и ширины доверительного интервала», – отмечают авторы работы. Что касается эффективности Спутника V в предотвращении госпитализации и защите от прогрессирования заболевания к умеренным или тяжелым формам COVID-19, у пациентов с CD4+ Т-клеток ≥ 350 клеток/мкл вакцина предотвратила госпитализацию на 100% в течение первого эпидпериода и на 75,77% во время преобладания «дельта»-варианта. У иммунодефицитных пациентов эти процентные соотношения составили 64,82% и 59,92% соответственно. Эффективность вакцины в профилактике умеренной или тяжелой инфекции у пациентов с относительно сохраненной иммунной функцией составила 100% весной 2021 года и 93,05% летом 2021 года. Аналогичные показатели в когорте пациентов с числом CD4+ T-клеток < 350 клеток/мкл были 27,14% и 38,64% соответственно, что, «вероятно, отражает недостаточный объем информации из-за ширины доверительного интервала». По сути, отмечают авторы исследования, эффективность вакцины у ВИЧ-инфицированных пациентов на АРТ с сохраненным иммунным статусом (CD4+ Т-клеток ≥ 350 клеток/мкл) «не сильно отличалась от уровня в 80% в общей совокупности населения»3–5. Также как и у неинфицированных лиц, эффективность СпутникаV против «дельта»-варианта у них была ниже в сравнении с предыдущими вариантами вируса. Таким образом, полученные данные показывают, что Спутник V эффективен у ВИЧ-инфицированных с числом CD4+ Т-клеток ≥ 350 клеток/мкл – вакцинация значительно снижает риск тяжелого течения болезни и необходимости госпитализации. Важно, указывают авторы, что эффективность защиты от «дельта»-штамма поддерживалась на высоком уровне. У пациентов с числом CD4+ T-клеток < 350 клеток/мкл эффективность вакцины была ниже, но все еще присутствовала. «Данных для достоверного расчета эффективности вакцины в этой группе было недостаточно, – отмечается в публикации. – Улучшение защиты может быть достигнуто после дополнительного тестирования дозы и корректировки графиков иммунизации у этой группы пациентов». Результаты исследования показывают, что «лечение ВИЧ, ведущее к воссозданию CD4+ Т-клеток, полезно для инфицированных лиц, а также обеспечивает общественную пользу, уменьшая распространение других инфекционных агентов, включая SARS-COV-2». Эта взаимосвязь между патогенами хорошо известна по другим агентам, в частности туберкулезу6. В условиях широкого распространения различных видов вирусов продолжительность защитного действия вакцин сокращается, что вызывает необходимость ревакцинации – так, после появления «дельты» большинство развитых стран ввели программы ревакцинации7. В случае с ВИЧ-инфицированными пациентами неясно, на сколь долгий срок может быть достигнута защита при двухфазной вакцинации, отмечают исследователи: «Нельзя исключать, что в группе ВИЧ-инфицированных людей период защиты будет короче. Анализируемый нами набор данных не позволяет сделать выводы о динамике защитного эффекта Спутника V. Такой анализ будет проведен после накопления достаточного объема данных о популяции в ходе последующих наблюдений». 