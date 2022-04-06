Правительство утвердило порядок ввоза и вывоза патогенов и вирусов

Правительство утвердило правила ввоза и вывоза патогенных микроорганизмов и вирусов. Соответствующее постановление вступит в силу 1 июля нынешнего года.

Правительство утвердило правила ввоза и вывоза патогенных микроорганизмов и вирусов. Постановление № 572 от 02.04.2022 опубликовано на портале правовой информации. Оно вступит в силу 1 июля 2022 года.

Согласно документу, ввоз и вывоз микроорганизмов и вирусов осуществляется:

для проведения фундаментальных и прикладных научных исследований в области биологической безопасности, в том числе изучения их свойств, создающих угрозу возникновения и распространения инфекционных и паразитарных болезней;

для разработки и внедрения средств и методов их индикации и идентификации;

для разработки и внедрения методов, средств и технологий профилактики, диагностики и лечения инфекционных и паразитарных болезней;

для депонирования штаммов в коллекциях патогенных микроорганизмов и вирусов, в том числе обязательного депонирования в коллекциях патогенных микроорганизмов и вирусов штаммов, используемых при производстве зарегистрированных в установленном порядке и допущенных к обращению на территории России лекарственных средств для медицинского и ветеринарного применения, а также медизделий.

Ввоз и вывоз патогенных микроорганизмов и вирусов осуществляется юрлицами и ИП, которые обеспечивают создание, пополнение, ведение и использование их коллекций, а также научно-исследовательскими, медицинскими и лабораторно-диагностическими организациями, которые проводят исследования в области ветеринарии и производят лекарственные средства с разрешения Роспотребнадзора или Россельхознадзора.

В постановлении отмечается, что новые правила не распространяются на патогенные микроорганизмы и вирусы, которые подлежат экспортному контролю.

Артем Косенок

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