СМИ сообщили о завершении расследования дела Шпигеля

Следствие завершило расследование уголовного дела против Бориса Шпигеля и Ивана Белозерцева, пишет «Коммерсантъ». В окончательной версии обвинения появились новые подробности. В частности речь идет уже о двух эпизодах передачи денег наличными. Фигуранты дела не признают вины.

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и основателя «Биотэка» Бориса Шпигеля, сообщает «Коммерсантъ». Бизнесмену и его супруге Евгении Шпигель в окончательной редакции предъявлено обвинение в даче взяток в крупном размере (ч.5 ст.291 УК РФ), экс-губернатору — в получении взяток (ч.6 ст.290 УК РФ), а также незаконном хранении оружия и боеприпасов (ст.222 УК РФ). Остальные фигуранты (директор ОАО «Фармация» Антон Колосков, водитель представительства Пензенской области при Правительстве РФ Геннадий Марков и заместитель директора представительства области в Москве Федор Федотов), по версии следствия, были посредниками во взяточничестве (ст.291.1 УК РФ).

По версии следствия, Шпигель давал взятку Белозерцеву, оплатив его поездки из Москвы в Санкт-Петербург на Mercedes с личным шофером. Их стоимость эксперты оценили почти в 167 тыс. руб. В окончательной версии обвинения, как утверждает издание, речь идет также о двух эпизодах передачи денег наличными: Белозерцев получил в сентябре 2020 года 20 млн руб. в «непрозрачном белом пакете», а также Шпигель якобы передал ему лично еще 4 млн руб. при встрече в Москве.

По версии защиты, бизнесмен передал экс-губернатору в белом пакете не взятку, а антикварную книгу, изданную в Синодальной типографии Санкт-Петербурга. Однако суд отказался приобщить ее к уголовному делу. При этом защита указывает, что деньги у экс-губернатора так и не нашли.

Зато, как утверждают источники «Коммерсанта», у Белозерцева в подсобке кабинета нашли «пригодный к стрельбе» пистолет Макарова без номера и патроны к нему. Выяснить, где и у кого экс-губернатор приобрел оружие и патроны, не удалось. При этом две экспертизы показали, что на пистолете, патронах и пакете, где они хранились, нет отпечатков пальцев или биологических следов Белозерцева.

Адвокат экс-губернатора Дарья Евменина считает, что обвинение «не основано на законе и собранных по делу доказательствах». Она отметила, что все фигуранты дела не признают вину.

В середине марта Мосгорсуд продлил арест и Белозерцева, и Шпигеля: оба останутся под стражей до 20 июня. Защита бизнесмена неоднократно просила суд освободить его под залог по состоянию здоровья. 25 марта основатель компании «Биотэк» был госпитализирован из СИЗО в гражданскую больницу в предынфарктном состоянии. Спустя несколько дней член ОНК Москвы Ольга Дружинина сообщила РИА «Новости», что у Бориса Шпигеля случился острый инфаркт миокарда, а также выявлен COVID-19.

Фото: пресс-служба Басманного суда Москвы

Ринат Васбеев

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