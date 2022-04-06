Правительство упростило регистрацию медизделий в случае риска дефектуры

Премьер-министр подписал постановление об упрощении процедуры государственной регистрации медицинских изделий, что позволит избежать их дефицита. Для отдельных медизделий срок регистрации будет сокращен с 50 до 22 рабочих дней, для других – до пяти рабочих дней.

Правительство упростило процедуры государственной регистрации медицинских изделий в случае их дефектуры или риска возникновения дефектуры в связи с введением санкций против России. Постановление № 552 от 01.04.2022 подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Для отдельных медизделий срок регистрации будет сокращен с 50 до 22 рабочих дней, для других – до пяти рабочих дней. Перечень медицинских изделий, которые можно будет регистрировать в упрощенном порядке, определит специальная межведомственная комиссия. Она будет создана в ближайшее время, сообщает пресс-служба правительства. В ее состав войдут представители Минздрава, Минпромторга, Минфина, Минэкономразвития, ФАС, Федеральной таможенной службы и Федеральной налоговой службы.

Экспертиза заявления о госрегистрации и документов осуществляется одновременно с проведением экспертизы полноты и результатов проведенных технических испытаний токсикологических исследований, клинических испытаний, за исключением исследований, требующих проведения клинических испытаний с участием человека.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 1 сентября 2023 года.

Фото: government.ru

Ринат Васбеев

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