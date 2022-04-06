Доля личных визитов медпредставителей в марте восстановилась после снижения

В марте личные визиты медпредставителей – доминирующий элемент продвижения ЛП – скомпенсировали отмеченное в феврале снижение доли в общей структуре мультиканального продвижения. Доля корпоративных диджитал-контактов с врачами снизилась на фоне возобновления активности в части офлайн-мероприятий.

В марте 2022 года доля личных визитов в общей структуре мультиканального продвижения лекарственных препаратов увеличилась до 64%, тогда как в феврале показатель составлял 58%. Доля личных визитов на таком сравнительно высоком уровне ранее была отмечена в декабре 2021 года (64%) и январе 2022 года (65%). На этом фоне заметно сокращение активности компаний-производителей в диджитал-каналах (корпоративные email-рассылки, онлайн-конференции, вебинары) – до 31 против 40% в феврале. Доля офлайн-мероприятий в марте составила 5 против 2%, по данным за предшествовавший месяц. Об этом свидетельствуют данные, приведенные компанией Ipsos, которые имеются в распоряжении «ФВ».

Доля личных коммуникаций медицинских представителей среди всех их контактов с врачами составляет 93%. Отмеченный в феврале рост доли коммуникаций по телефону не продолжился – по данным, полученным в марте, доля канала составила 3%. В целом небольшое снижение отмечается по всем видам удаленных коммуникаций, используемых медицинскими представителями: мессенджерам, электронной почте, видеосвязи. Это может свидетельствовать о складывающейся практике комбинирования личных визитов с неперсонализированными корпоративными активностями в рамках email-рассылкок, вебинаров, онлайн-конференций.

Компания Ipsos предоставила данные помесячных измерений в течение 2021–2022 годов, полученные онлайн-методом: выборка в марте 2022 года составила 234 врача. Мониторинг проводился в рамках измерений синдикативного проекта Promo «Мониторинг промоционной активности фармацевтических компаний» на основе данных из онлайн-панели врачей.

Шамиль Ахметзянов

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