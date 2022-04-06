«Росатом» заменил иностранные йод-131 и технеций-99m

«Всерегиональное объединение «Изотоп» смогло обеспечить российские медучреждения отечественной продукцией для радионуклидной диагностики и терапии. Были найдены замены йоду-131 и технецию-99m.

«Всерегиональное объединение «Изотоп» смогло обеспечить российские медучреждения отечественной продукцией для радионуклидной диагностики и терапии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы АО «Русатом Хэлскеа» (структура «Росатома»), поступившем «ФВ».

В сообщении говорится, что радиоизотопная диагностика дает возможность выявлять заболевания на ранних стадиях и своевременно начинать лечение, которое также при наличии показаний может включать в себя применение эффективных терапевтических радиофармпрепаратов. Некоторые отечественные медучреждения ранее использовали изотопную продукцию как российского, так и иностранного производства. На российском рынке ранее были доступны венгерский йод-131, а также французские и польские генераторы технеция-99m. Однако из-за нарушения логистики их поставки из европейских стран приостановлены. Сейчас они полностью замещены отечественной продукцией, отмечается в сообщении.

Еженедельно необходимый объем радионуклидной продукции для диагностики и терапии в лечебные учреждения страны поставляет «Всерегиональное объединение «Изотоп». Большую часть изотопной продукции для ядерной медицины производит АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова». Радиоизотопная продукция медицинского назначения «Росатома» позволяет проводить порядка одного миллиона диагностических и терапевтических процедур ежегодно. География поставок охватывает все регионы России — более 180 радионуклидных отделений, подчеркивается в документе.

Артем Косенок

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