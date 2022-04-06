Половина московских специалистов заявила о необходимости усовершенствования фармаконадзора

Каждый второй московский специалист (49%) заявил о необходимости усовершенствования фармаконадзора. Только 34% респондентов подают извещения в эту систему при любых побочных реакциях, говорят данные опроса.

Каждый второй московский специалист (49%) заявил о необходимости усовершенствования фармаконадзора. Только 34% респондентов подают извещения в эту систему при любых побочных реакциях. О случаях неподачи заявлений заявил каждый десятый опрошенный. Более половины участников исследования (55%) уклонились от ответа. Об этом пишет «Медицинский вестник» со ссылкой на итоги опроса Центра медико-социологических исследований и Организационно-методического отдела клинической фармакологии НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента (НИИОЗММ) Департамента здравоохранения Москвы.

Опрос показал, что более половины (57%) респондентов правильно понимают суть работы системы фармаконадзора, обеспечивающей сбор информации о фактах нежелательных побочных реакций при применении лекарственных препаратов. Каждый третий опрошенный (32%) считает, что эта система обеспечивает безопасность производства и применения препаратов, а 14% уверены в ее ориентированности на оценку их эффективности, лечебного эффекта. Ее средняя оценка составила 7,8 балла из 10.

В ходе исследования выяснилось, что не все респонденты знакомы с классификацией и критериями серьезности нежелательных реакций, связанных с применением лекарственных препаратов. К ним большинство верно отнесли «летальный исход» (56%), но значительно меньшими долями оценены «необходимость госпитализации или ее продления» (30%) и «инвалидизация пациента» (22%). До четверти респондентов давали формальные или неверные ответы.

По степени важности характеристик препарата при назначении пациенту для респондентов лидируют его «эффективность» и «безопасность» – по 4,7 балла из 5 возможных. О необходимости системы, обеспечивающей подачу извещений о побочных реакциях, где будет собрана наиболее полная информация, заявили две трети опрошенных.

Большинство респондентов заявили, что при оценке качества лекарственных препаратов ориентируются в первую очередь на научные публикации и методическую базу (70 %), остальные критерии, включая личный опыт, набрали значительно меньшее число голосов. Нельзя исключать, что участники исследования занизили значение личного опыта в пользу «научного подхода». Этот перекос подтверждается полученными оценками дженериков, которые в большинстве своем базируются как раз на опыте использования.

При этом отмечается, что в полной мере владеет знаниями о процессе подачи извещений о нежелательных побочных реакциях на лекарственный препарат только 17 % опрошенных. На две трети данная группа состоит из клинических фармакологов (30%) и административно-управленческого персонала ЛПУ (35%). Большинство (68%) имеет общее представление о механизме подачи извещений и никогда не участвовало в процессе подачи (66%). Треть опрошенных имеют опыт подачи более одного извещения, в том числе 9% занимаются этим часто (преимущественно клинические фармакологи – 76,5%).

В исследовании приняли участие 228 специалистов, включая врачей (в том числе клинических фармакологов), провизоров, администраторов ЛПУ. Опрос проводился с конца 2021 по начало 2022 года.

Артем Косенок

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