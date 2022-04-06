За месяц в России продали в пять раз больше «L-тироксина» и «Эутирокса», чем год назад

В России за месяц было продано в пять раз больше таких препаратов для лечения щитовидной железы, как «L-тироксин» и «Эутирокс», чем за аналогичный период 2021 года. Об этом в ходе конгресса «Человек и лекарства» заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

«В последние 2-3 недели, а точнее в течение месяца, мы отсматривали проблематику и дефектуру «L-тироксина». Был реальный ажиотажный спрос, но благодаря маркировке мы видели где, в какой аптеке, какое количество «L-тироксина» присутствовало. Нужно сказать, что за март месяц в целом по стране было продано в пять раз больше «L-тироксина» и «Эутирокса» в сравнении с аналогичными периодами прошлого года или с предыдущими месяцами по продаже», – цитирует Самойлову РИА Новости.

По словам руководителя ведомства, благодаря маркировке лекарств получается мониторировать движение препаратов и отслеживать, есть ли какие-то проблемы с лекарствами.

В некоторых российских регионах ранее сообщалось о пропаже «L-тироксина» и «Эутирокса» из аптек, однако в середине марта в Росздравнадзоре заявляли об отсутствии проблем с запасами препаратов.

Росздравнадзор в конце марта призвал не приобретать лекарства через интернет у частных лиц.

gxpnews