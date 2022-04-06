Medesis Pharma резко увеличила объем финансирования для разработки лекарств от радиоактивного заражения

Французская биотехнологическая компания Medesis Pharma запросила оборонное финансирование для ускорения разработки трех препаратов для лечения радиоактивного заражения, сообщила она во вторник, 5 апреля, в результате чего ее акции подорожали почти наполовину от их стоимости – на 47%. Об этом пишет Reuters.
Компания заявила, что ее продукция имеет отношение к спецоперации РФ на Украине, а также к европейским планам по увеличению ядерной генерации, поскольку страны стремятся уменьшить зависимость от российской энергии.
«Три препарата специально предназначены для лечения больших групп населения, зараженных или облученных в результате гражданской или военной ядерной аварии», – заявила Medesis Pharma, объявив о запросе на финансирование во Французское агентство оборонных инноваций (DIA).
«На сегодняшний день не существует подходящего лечения пострадавших в серьезной ядерной аварии», – говорится в заявлении.
Лекарственные программы, которые включают синтезированную версию берлинской лазури, направлены на лечение загрязнения плутонием и цезием, а также на профилактику и лечение респираторных и пищеварительных воспалений, вызванных радиацией.
Президент Эммануэль Макрон, баллотирующийся на переизбрание в этом месяце, объявил о планах строительства шести новых ядерных реакторов и исследованиях еще восьми.
Источники сообщили агентству на прошлой неделе, что Европейский союз согласился создать запасы оборудования и лекарств для защиты от ядерных инцидентов.