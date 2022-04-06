Влияние санкционной политики на логистику лекарственных средств

Управляющий директор специализированного 3PL-оператора NC Logistic Гарольд Власов проанализировал ситуацию на рынке фармацевтической логистики и спрогнозировал изменения, которые произойдут в отрасли в 2022 году.

Санкционная политика ощутимо повлияла на всю логистическую цепочку от поставщика до конечного потребителя. При этом изменения в фармацевтической сфере развиваются в ускоренном темпе.

Сегодня, мы находимся в конце первого квартала, который все производители, дистрибьютеры, аптечные сети давно спланировали и даже уже успешно реализовали. Многие, если не все, участники рынка перевыполнили планы продаж до июля 2022 года. К концу первого квартала практически каждого года аналитики отмечают активный всплеск продаж фармацевтической продукции, но в текущем году рынок показал рекордные максимумы.

Уверен, спрос не будет бесконечным. В апреле прекратится паническая закупка населением лекарственных препаратов впрок. В мае, из-за закономерного сезонного спада кривая спроса поползет вниз.

Необходимо успокоить потребителей и разъяснить, что многие западные компании произвели лекарственный препараты с плановыми поставками до конца 2022 года.

В текущий момент производители, заявившие о готовности продолжить работу на российском рынке выстраивают альтернативную логистику в новых реалиях. Компании находятся в поисках решений как экономически-оправданной и безопасной транспортной логистики, так и экономически обоснованным продолжением их деятельности на территории РФ в целом. Рентабельность предполагает сокращение затрат, численности персонала. Возможно, для некоторых эффективным решением станет переход на поставки и продажи произведенной продукции через «агентов». В роли агентов могут выступать логистические операторы, которые в рамках договора управляют товаром (импорт, хранение, продажа).

Независимо от предпринимаемых усилий по оптимизации затрат тарифы на транспортировку возрастут. Причина тому не только двукратный рост цен на топливо в Евросоюзе, но и повышение ставок страхования, дополнительное плечо при авиаперевозках и трудности при перевалке груза в портах. Но не смотря на все ограничения произведенные лекарственные препараты будут доставлены в Россию. Мои выводы основаны на активных отгрузках наших зарубежных клиентов – импорт фармацевтических товаров не останавливается.

Что касается отечественных фармацевтических компаний, то они ищут способы и возможности закупки субстанций, вспомогательных и упаковочных материалов для обеспечения стабильного роста производства. Формирование запасов сырья и вспомогательных материалов со стороны производства может повысить потребность в организации централизованных сырьевых производственных складов. Такой запрос в NC Logisticуже поступал в период пандемии. Прогнозирую, что данная услуга снова станет актуальна. Что неминуемо приведет к росту спроса на удалённые производственные карантинные склады для продукции невыпущенной в гражданский оборот.

Важно отметить ключевую роль государственного сектора в текущей ситуации. Ведомства предпримут обязательные меры по формированию запасов лекарств как иностранных, так и отечественных производителей. Регулятор воспрепятствует спекуляциям и созданию дефицита на жизнено важные лекарственные препараты.

Резюмируя вышесказанное, считаю, что в течение ближайших двух кварталов все участники товаропроводящей цепи будут заняты закупками сырья, субстанций, вспомогательных материалов для наращивания производства. Дистрибьюторы и аптечные сети – закупкой готовых лекарственных средств для обеспечения потребителя ассортиментом лекарственных препаратов.

Задача специализированного логистического оператора предоставить площадку, отвечающую стандартам GDP по фармацевтической группе товаров, для создания запасов лекарственных средств. Обеспечить качественную и своевременную доставку лекарств во все регионы РФ. Чем мы активно занимаемся.

gxpnews