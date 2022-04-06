Ремдесивир от Gilead не повлиял на течение болезни у пациентов COVID-19 в европейском исследовании

Ученые в пяти странах Европы провели исследование среди 843 пациентов с COVID-19, которые были госпитализированы в период с марта 2020 года по январь 2021 года и нуждались в кислороде или аппаратах для искусственной вентиляции легких. В результате между группой, получавшей в течение двух недель ремдесивир от Gilead Sciences (торговое название «Веклури») плюс стандартное лечение и группой, получавшей только стандартное лечение, не было выявлено различий по признакам улучшения состояния, сообщает Reuters.

Ранее Gilead Sciences получила разрешение на временное обращение в России партии оригинального ремдесивира («Веклури»). Принудительную лицензию на ремдесивир в конце 2020 года выдали компании «Фармасинтез».

В октябре 2021 года правительство выделило 4 млрд руб. на централизованную закупку ремдесивира. Победителями 14 аукционов стали компании, связанные с «Фармасинтезом». Они должны поставить 770 тыс. упаковок препарата по цене 5,28 тыс. руб. за штуку – это на 28,6% ниже предельной зарегистрированной цены.

gxpnews