Минздрав РФ зарегистрировал молнупиравир от «Фармасинтеза»

Минздрав РФ 4 апреля зарегистрировал препарат Ковипир от компании «Фармасинтез» Викрама Пунии. Это третье лекарство от COVID-19 с МНН молнупиравир, зарегистрированное в России. Первой регудостоверение на препарат с этим действующим веществом (ТН Эсперавир) получила компания «Промомед». Минздрав РФ 4 апреля зарегистрировал препарат Ковипир от компании «Фармасинтез» Викрама Пунии. Это третье лекарство от COVID-19 с МНН молнупиравир, зарегистрированное в России. Первой регудостоверение на препарат с этим действующим веществом (ТН Эсперавир) получила компания «Промомед».

Досье на регистрацию Ковипира «Фармасинтез» подал в марте 2022 года.

В России регудостоверение на препарат с МНН молнупиравир первой получила компания «Промомед Рус» (в начале февраля 2022 года). В конце марта Минздрав РФ зарегистрировал оригинальный препарат от MSD и Ridgeback Biotherapeutics (ТН Лагеврио).

С декабря 2021 года молнупиравир входит во Временные методические рекомендации Минздрава РФ по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. Тогда он наравне с еще одним препаратом для терапии COVID-19 – Paxlovid (нирматрелвир и ритонавир) от Pfizer – был причислен к средствам этиотропного лечения. В феврале 2022 года молнупиравир вошел в схемы, применяемые при лечении COVID-19 в амбулаторных условиях и стационаре.

С конца марта молнупиравир входит в перечень ЖНВЛП. Цена за его упаковку согласована на уровне 5,8 тысячи рублей.

Применение молнупиравира, разработанного MSD и Ridgeback Biotherapeutics, первой одобрила Великобритания. Управление по контролю за оборотом лекарственных средств и медицинских изделий Великобритании 4 ноября 2021 года выдало разрешение на использование препарата для терапии COVID-19 легкой и средней форм тяжести. В том же месяце Комитет по лекарственным препаратам для медицинского применения Европейского медицинского агентства выдал разрешение на применение молнупиравира в качестве препарата для терапии коронавирусной инфекции. В декабре препарат одобрило американское FDA.