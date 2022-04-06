В Москве с начала года на четверть выросло производство лекарств

За первые два месяца 2022 года в Москве по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 25,4% увеличились объемы производства лекарств. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Как говорится в сообщении, всего в Москве работают 84 предприятия фармацевтической отрасли, 23 из них относятся к крупным и средним. Они производят препараты для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, расстройств нервной системы, а также изготавливают антибиотики и различные вакцины, в том числе от коронавируса.

«Развитие фармацевтической отрасли – один из приоритетов экономики Москвы. Сегодня в столице работают 84 предприятия, на которых трудятся 14,8 тысячи человек. Они обеспечивают бесперебойные поставки лекарственных средств, а также стабильно наращивают выпуск продукции», – сказал вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Для развития фармацевтической отрасли город использует различные инструменты. Отлажена работа с офсетными контрактами. По договору инвестор открывает в городе новое производство или модернизирует существующее, а Москва гарантирует загрузку мощностей в течение определенного времени. В столице уже заключили пять офсетных контрактов, три из которых – с фармпредприятиями. Эти договоры позволят обеспечить город более чем 100 видами лекарств, в том числе противоглаукомными, антибактериальными, предназначенными для лечения онкологических заболеваний и другими, отметили в ДИПП.

«Важную роль в развитии отрасли играют предприятия, работающие на территории особой экономической зоны «Технополис Москва». Сегодня в биомедицинский кластер входят 30 высокотехнологичных компаний, из них 21 имеет статус резидента, который дает значительные налоговые льготы. Благодаря преференциям предприятия уже сэкономили более 200 миллионов рублей», – добавил глава департамента Владислав Овчинский.

Кроме того, всем фармпредприятиям города доступны меры поддержки, принятые из-за санкций. В частности, был введен мораторий на повышение арендных ставок на городскую землю и нежилую недвижимость, включая те, что размещены на территории технополиса.

Производителям лекарств также доступна компенсация части затрат на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств, выплату заработных плат, приобретение оборудования и реализацию инвестиционных программ. Получить помощь могут предприятия, которые зарегистрированы в Москве и работают на территории города не менее двух лет, а также соответствуют требованиям по численности сотрудников. Для компенсации затрат нужно обратиться в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства.

Промышленные компании могут арендовать землю в Москве за один рубль в год как для создания новых, так и для расширения существующих производств. Льготная ставка распространяется на весь срок действия договоров аренды. Земля будет выделяться за один рубль в год для реализации масштабных инвестиционных проектов.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее объявил о новых мерах поддержки для предприятий, производящих фармацевтическую продукцию.

gxpnews