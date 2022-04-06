ФАС согласовала отпускные цены на два российских дженерика от орфанных заболеваний

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала отпускные цены на два российских воспроизведенных препарата (дженерика) для терапии орфанных заболеваний – Элтромбопаг-29Ф (элтромбопаг) от ООО «29 февраля» и Пирфаспек (пирфенидон) от «Аспектус фарма». Зарегистрированные цены на дженерики ниже стоимости оригинальных препаратов – Револейд от Novartis и Эсбриет от Roche – на 37% и 25% соответственно. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала отпускные цены на два российских воспроизведенных препарата (дженерика) для терапии орфанных заболеваний – Элтромбопаг-29Ф (элтромбопаг) от ООО «29 февраля» и Пирфаспек (пирфенидон) от «Аспектус фарма». Зарегистрированные цены на дженерики ниже стоимости оригинальных препаратов – Револейд от Novartis и Эсбриет от Roche – на 37% и 25% соответственно.

Цена на Элтромбопаг-29Ф в дозировке 25 мг составила 33,48 тысячи рублей за упаковку, тогда как на оригинальный препарат (Револейд) в этой же дозировке она составляет 53,27 тысячи рублей. В дозировке 50 мг Револейд стоит 95,45 тысячи рублей, Элтромбопаг-29Ф – 59,99 тысячи рублей. На уровне 91,5 тысячи рублей за упаковку согласована цена на Пирфаспек. Оригинальный препарат (Эсбриет) стоит 122 тысячи рублей.

В ФАС отметили, что выход на рынок этих дженериков повысит ценовую доступность орфанных препаратов для граждан и снизит зависимость от импортных поставок.

Пирфенидон используется для лечения идиопатического легочного фиброза, элтромбопаг применяется для терапии идиопатической тромбоцитопенической пурпуры.

По данным СПАРК-Интерфакс, компания «29 февраля» зарегистрирована в Санкт-Петербурге в 2019 году, специализируется на производстве лекарственных средств и на 100% принадлежит Кириллу Веретенникову. Выручка юрлица за 2021 год составила 114,78 млн рублей, чистая прибыль – 17,82 млн рублей.

Компания «Аспектус фарма» зарегистрирована в Москве в 2016 году, специализируется на производстве фармсубстанций. Организация на 20% принадлежит швейцарскому Argumentum Holding, на 30% – Игорю Кузнецову и на 50% – Александру Минину. Данные о выручке компании за 2021 год отсутствуют, в 2020 году она выручила 72,36 млн рублей, убыток составил 145,62 млн рублей.

В январе 2022 года ФАС также согласовала цену на рисдиплам (Эврисди от Roche) – оригинальный пероральный препарат для терапии спинальной мышечной атрофии, являющейся орфанным заболеванием.

Эврисди зарегистрирован в России в ноябре 2020 года и вошел в перечень ЖНВЛП на 2022 год.