Исследование: ремдесивир неэффективен против тяжелой формы COVID-19

Ученые из Франции, Бельгии, Португалии, Австрии и Люксембурга провели клиническое исследование (КИ) ремдесивира (Веклури от Gilead). Всего в КИ приняли участие 843 пациента, госпитализированных с COVID-19 в период с марта 2020-го по январь 2021 года и нуждавшихся в кислороде и подключении к аппарату ИВЛ. В результате КИ исследователи пришли к выводу, что ремдесивир не влияет на течение COVID-19. Ученые из Франции, Бельгии, Португалии, Австрии и Люксембурга провели клиническое исследование (КИ) ремдесивира (Веклури от Gilead). Всего в КИ приняли участие 843 пациента, госпитализированных с COVID-19 в период с марта 2020-го по январь 2021 года и нуждавшихся в кислороде и подключении к аппарату ИВЛ. В результате КИ исследователи пришли к выводу, что ремдесивир не влияет на течение COVID-19.

В ходе КИ пациентов поделили на две группы: 420 добровольцев, госпитализированных с COVID-19, помимо стандартной схемы лечения получали ремдесивир, а 423 пациента лечились по стандартной схеме.

Через две недели ученые сравнили показатели пациентов из этих групп и обнаружили, что статистическая разница между ними отсутствует: в группе, получавшей только стандартную терапию, 65 человек продолжали нуждаться в кислородной терапии, в группе, получавшей ремдесивир, – 75 человек.

Кроме того, в группе, получавшей помимо стандартной схемы лечение ремдесивиром, 64 пациента продолжали нуждаться в аппаратах ИВЛ, в группе, проходившей лечение по стандартной схеме, – 80 человек. В группе, проходившей терапию Веклури, умер 21 человек, а среди проходивших лечение по стандартной схеме – 24.

Ученые отмечают, что отклонения в двух группах незначительные. На основании этого они сделали вывод, что ремдесевир неэффективен от коронавирусной инфекции в случае госпитализации.

В июле 2021 года ВОЗ провела в Норвегии КИ ремдесивира, в ходе которого также пришла к выводу, что препарат неэффективен для лечения госпитализированных с COVID-19 пациентов. Тогда пациентам назначали лечение либо гидроксихлорохином или ремдесивиром, либо лечили по стандартной схеме. Ремдесивир продемонстрировал «очень формальное улучшение» респираторных функций через семь дней после терапии, при этом на десятый день результаты во всех группах были одинаковые.

Ранее Gilead сообщала, что препарат снижает смертность у госпитализированных пациентов с COVID-19 и увеличивает вероятность выписки после курса лечения.

В России с октября 2020 года ремдесивир входит во Временные рекомендации Минздрава РФ по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. Его рекомендуется применять для лечения тяжелых форм COVID-19.