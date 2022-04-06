Центр лекобеспечения закупит препараты для лечения социально значимых заболеваний

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил четыре аукциона на поставку противовирусных и антимикробных лекарств для лечения ВИЧ, туберкулеза и гепатитов.
Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.
|№
|МНН, лекформа и дозировка
|Количество
|Цена за ед. руб.
|Стоимость, руб.
|Окончание подачи заявок
|1
|Моксифлоксацин, раствор для инфузий, 1,6 мг/мл
|20 908 313,00
|0,55
|11 499 572,15
|06.04.2022
|2
|Канамицин, порошок для приготовления раствора для инъекций и/или порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения, 1000 мг
|87 048,00
|9,89
|860 904,72
|06.04.2022
|3
|Невирапин, суспензия для приема внутрь, 10 мг/мл
|2 400 000,00
|3,12
|7 488 000,00
|08.04.2022
|4
|Амикацин, раствор для инфузий и внутримышечного введения и/или раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 250 мг/мл, 2 мл, и/или порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения и/или порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения и/или лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 500 мг
|6 161,00
|54,82
|337 746,02
|11.04.2022
Елена Сидорова
pharmvestnik