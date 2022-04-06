Правительство утвердило порядок ввоза и вывоза патогенов и вирусов Исследование: ремдесивир неэффективен против тяжелой формы COVID-19 » Центр лекобеспечения закупит препараты для лечения социально значимых заболеваний Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил четыре аукциона на поставку противовирусных и антимикробных лекарств для лечения ВИЧ, туберкулеза и гепатитов. Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru. № МНН, лекформа и дозировка Количество Цена за ед. руб. Стоимость, руб. Окончание подачи заявок 1 Моксифлоксацин, раствор для инфузий, 1,6 мг/мл 20 908 313,00 0,55 11 499 572,15 06.04.2022 2 Канамицин, порошок для приготовления раствора для инъекций и/или порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения, 1000 мг 87 048,00 9,89 860 904,72 06.04.2022 3 Невирапин, суспензия для приема внутрь, 10 мг/мл 2 400 000,00 3,12 7 488 000,00 08.04.2022 4 Амикацин, раствор для инфузий и внутримышечного введения и/или раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 250 мг/мл, 2 мл, и/или порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения и/или порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения и/или лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 500 мг 6 161,00 54,82 337 746,02 11.04.2022 Елена Сидорова

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