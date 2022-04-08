Препарат «Ковипир» будут производить на заводе «Фармасинтез» в Иркутске

Препарат от коронавирусной инфекции «Ковипир» в капсулах будут производить на заводе «Фармасинтез» в Иркутске. В гражданский оборот препарат, возможно, введут в мае. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

«Ковипир» будет производиться на заводе «Фармасинтез» в Иркутске. Ввод в гражданский оборот планируется в мае», – гласит сообщение.

Минздрав Российской Федерации зарегистрировал препарат «Ковипир» на основе молнупиравира, применяемого при лечении коронавируса, 4 апреля. Дата окончания действия регистрационного удостоверения – 1 января 2023 года.

Показание к применению препарата – лечение COVID-19 легкого или среднетяжелого течения у взрослых, в том числе с повышенным риском прогрессирования заболевания до тяжелого течения и не требующее дополнительной оксигенотерапии.

Противопоказания к применению «Ковипира» – повышенная чувствительность к молнупиравиру или любому другому компоненту препарата, беременность или планирование беременности, период грудного вскармливания, возраст до 18 лет.

gxpnews