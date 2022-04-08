Госзаказчики не выбрали квоты на закупку российского медоборудования

Госзаказчики не смогли обеспечить уровень квот на поставку отечественного медоборудования в 2021 году. Об этом рассказала заместитель руководителя Федерального казначейства Анна Катамадзе. Например, исполнение квот по ультразвуковым сканерам составило 28% при установленной минимальной норме 60%. Госзаказчики не смогли обеспечить уровень квот на поставку отечественного медоборудования в 2021 году. Об этом рассказала заместитель руководителя Федерального казначейства Анна Катамадзе. Например, исполнение квот по ультразвуковым сканерам составило 28% при установленной минимальной норме 60%.

По закупкам протезов верхних конечностей квота была исполнена на 9% при целевом показателе 45%, а для приборов оптического и фотографического оборудования уровень закупок отечественной продукции составил 21% вместо 50%.

Среди всех позиций российской продукции, планируемой к закупке в таком формате, в минувшем году покупателям удалось выбрать все квоты по 51 категории из 99.

В декабре 2020 года Правительство РФ утвердило минимальные квоты на госзакупки медицинских изделий из ЕАЭС по 44-ФЗ и 223-ФЗ по 32 и 20 наименованиям продукции – они составили от 9% до 90% и вступили в силу с 1 января 2021 года. В перечень вошли томографы, рентгеновское оборудование, аппараты ИВЛ и УЗИ, шприцы-инъекторы, интраокулярные линзы, эндопротезы суставов, инвалидные коляски, ортезы, емкости для взятия, хранения и перевозки биологических проб, инкубаторы для новорожденных и другие медизделия.

В начале 2022 года Минпромторг проверил соблюдение национального режима закупок, проанализировав решение Федеральной антимонопольной службы по тематическим жалобам в 2021 году. Среди наиболее распространенных нарушений – отсутствие в конкурсной документации требования об указании страны происхождения или некорректный формат такого требования, например, отсутствие ограничений в списке стран происхождения МИ, перечня документов, предоставляемых участниками закупки.

Недавно ведомство представило проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ, предполагающий введение штрафов за нарушение «национального режима закупок», включая неисполнение годовой минимальной доли закупок медизделий из России и стран ЕАЭС.

Поправки предполагается внести в ст. 7.30 и ст. 7.32 КоАП РФ, регулирующие штрафные санкции за нарушения при госзакупках. В каждый пункт статьи, которая определяет нарушения при проведении закупок, добавлено специальное наказание для госзаказчиков продукции, подпадающей под «национальный режим закупок». Должностным лицам грозит штраф от 5 до 55 тысяч рублей, госзаказчикам – от 55 до 510 тысяч рублей. Норма также предусматривает назначение штрафов в долях от начальной максимальной цены контракта – от 1% до 5%. Вступить в силу обновленный документ должен с 1 января 2023 года.