«Русатом Хэлскеа» разработает отечественный МРТ к 2026 году

«Русатом Хэлскеа» (дивизион ГК «Росатом», отвечающий за разработки в области здравоохранения и ядерной медицины) к 2026 году намерен создать серийное производство полностью отечественных высокопольных магнитно-резонансных томографов 1,5 Тл. Объем инвестиций в проект не раскрывается, однако эксперты ранее оценивали стоимость аналогичных проектов в 4,5 млрд рублей. «Русатом Хэлскеа» (дивизион ГК «Росатом», отвечающий за разработки в области здравоохранения и ядерной медицины) к 2026 году намерен создать серийное производство полностью отечественных высокопольных магнитно-резонансных томографов 1,5 Тл. Объем инвестиций в проект не раскрывается, однако эксперты ранее оценивали стоимость аналогичных проектов в 4,5 млрд рублей.

Проектом предусматривается разработка, проведение испытаний, регистрация готового оборудования в Росздравнадзоре, выход на серийное производство, а также создание центра использования опытного образца МРТ для обучения врачей-радиологов, рассказали Vademecum в компании. Мощность производственной линии, которую планируется открыть к 2026 году, составит до 65 аппаратов МРТ в год.

Для производства применят собственные наработки ГК «Росатом» в области сверхпроводящих магнитов. Предполагается, что в МРТ будут использоваться малолитражные криогенные системы, не требующие дозаправки гелием, что позволит не прерывать работу оборудования на перезарядку и снизит стоимость владения аппаратом для конечного пользования. МРТ будет иметь широкую апертуру тоннеля магнитной системы, особое внимание будет уделено безопасности и сервису оборудования, обещают в «Русатом Хэлскеа».

По данным компании, по нормативам ВОЗ в лечебных учреждениях страны должно быть установлено не менее 2,5 тысячи аппаратов МРТ, в то время как в настоящее время функционирует около 1,4 тысячи единиц.

Объем инвестиций в проект не раскрывается. Ранее эксперты оценивали создание производства отечественных МРТ на базе разработанных в Физическом институте им. П.Н. Лебедева опытных моделей в 4,5 млрд рублей при мощности 60–100 аппаратов в год.

В июне 2021 года «Русатом Хэлскеа» подписала соглашение с GE Healthcare о локализации трех моделей высокопольных МРТ 1,5 Тл на мощностях АО «НИИТФА». Проектом предполагается организация производства трех моделей МРТ – универсальной Signa Creator с апертурой 60 см, специализированных Signa Explorer и Signa Voyager с апертурой 70 см и напряженностью магнитного поля 1,5 Тл. Производственная мощность предприятия позволит выпускать до 50 единиц МРТ ежегодно. Суммарный объем инвестиций в проект оценивается в более чем $8,5 млн. Ожидается, что первые локализованные аппараты будут собраны в 2022 году.

В 2019 и 2020 годах МРТ вошли в перечень переоснащения медорганизаций по нацпроекту «Здравоохранение» и онкоклиник при модернизации первичного звена. Минздрав в январе 2019 года рекомендовал закупать отечественное оборудование при эквивалентных технических характеристиках. В декабре 2020 года Правительство РФ установило минимальную квоту на закупки отечественных медизделий – для МРТ они составили 30% в 2021 году с ростом до 50% в 2022 и 2023 годах для тендеров по 223-ФЗ и 44-ФЗ.

АО «Русатом Хэлскеа» входит в ГК «Росатом» и занимается развитием различных проектов в сфере ядерной медицины. В портфеле компании – первый российский линейный ускоритель «Оникс» с энергией 6 МэВ (проект «КЛТ-6»). В ноябре 2019 года компания подписала соглашение о локализации ускорителей шведско-британского производителя Elekta на мощностях АО «НИИТФА», в декабре 2021 года – получила регудостоверение на отечественный аппарат контактной лучевой терапии второго поколения «Брахиум». По данным СПАРК-Интерфакс, в 2021 году выручка компании составила 483,7 млн рублей, убыток – 191,8 млн рублей.

Фото: pixy.org

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