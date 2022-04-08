Американская Align Technology приостановила поставки элайнеров Invisalign в Россию

Американская компания Align Technology – производитель прозрачных кап (элайнеров) Invisalign, применяемых для коррекции прикуса, приостановила их поставки в Россию. На долю компании в РФ приходилась основная часть процедур по установке элайнеров. Стоматологические клиники вынуждены переключаться на изделия других производителей. Американская компания Align Technology – производитель прозрачных кап (элайнеров) Invisalign, применяемых для коррекции прикуса, приостановила их поставки в Россию. На долю компании в РФ приходилась основная часть процедур по установке элайнеров. Стоматологические клиники вынуждены переключаться на изделия других производителей.

Менеджеры трех стоматологических клиник рассказали изданию «Коммерсантъ», что Align Technology не поставляет в Россию элайнеры Invisalign с конца февраля.

По словам исполнительного директора стоматологий «Дентал Фэнтези» и Belgravia Dental Studio Андрея Глебова, причина приостановки экспорта – отказ от работы с Россией логистического оператора UPS, с которым сотрудничает Align. Глебов также отметил, что компания готова вернуть клиникам уплаченную сумму.

В сетях «Меди», «Дентал Фэнтези» и Belgravia Dental Studio на элайнеры Invisalign приходилась основная доля профильных процедур – порядка 95%.

Проблемы с поставками элайнеров Invisalign пришлись на период ажиотажного спроса на дорогостоящие стоматологические процедуры, особенно на услуги по имплантации и ортодонтическое лечение. Например, в «Дентал Фэнтези» и Belgravia Dental Studio спрос на ортодонтию в марте вырос на 50%.

В России на производстве элайнеров специализируются компании «Флексилайнер», «Стар Смайл», «Доммар», «Цифротех» и другие.

По словам генерального директора компании «Стар Смайл» Владимира Луценко, продажи элайнеров в марте этого года на 114% превысили уровень марта 2021 года и на 42% – показатели февраля 2022 года. В связи с приостановкой поставок элайнеров Invisalign в апреле в «Стар Смайл» ожидают рост оборота еще на 25–30%.

«Стар Смайл» использует для производства своих элайнеров материалы из Германии. Компания столкнулась с трудностями, связанными с их поставками. Однако, по словам Луценко, у компании есть значительный запас материалов, а также имеются запасные поставщики в Китае. Цену на продукцию в компании пока менять не собираются.

С начала марта 2022 года в России также приостановлен набор участников для проведения международных КИ ввиду логистических проблем, не позволяющих стабильно ввозить в страну препараты и вывозить из нее биологический материал для лабораторных и молекулярно-генетических исследований. В том же месяце стало известно, что немецкая биотехнологическая компания Miltenyi Biotec приостановила поставки в Россию расходных материалов для проведения CAR-T-терапии онкогематологических заболеваний у детей и взрослых.