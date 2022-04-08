GSK откажется от проведения новых клинических исследований в России

Британская GlaxoSmithKline не намерена больше проводить новые клинические испытания в России, а также не будет включать новых пациентов в текущие клинические исследования. Кроме того, компания прекращает рекламную деятельность в России и прерывает коммуникации с государственными органами РФ.

«Мы поддерживаем глобальные санкции и будем их соблюдать. Мы приняли меры предосторожности, чтобы в максимально возможной степени прекратить любое прямое участие и поддержку российского правительства… В рамках нашего бизнеса мы прекратили рекламную и рекламную деятельность в России», — говорится в сообщении компании.

При этом в GSK отмечают, что продолжат поставлять лекарства и вакцины в Россию.

«Там, где у нас возникнут проблемы с доставкой лекарств в страну, мы будем уделять приоритетное внимание поставкам товаров, необходимых для здоровья людей (и в соответствии с санкциями)», — говорится в заявлении.

Клинические исследования в России — обязательное условие для регистрации препаратов в стране.

gxpnews