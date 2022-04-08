В России все ФАПы получили право отпускать лекарства сельским жителям

По словам министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко, все фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) в России получили лицензии и право отпускать лекарства для сельских жителей.

«Сокращена процедура получения лицензий ФАПами на отпуск лекарственных препараторов. И все ФАПы, где нет аптечных организаций, получили сейчас лицензии и право отпускать лекарственные препараты для сельского населения», – цитирует Мурашко ТАСС.

Медицинским работникам на селе разрешили реализацию лекарственных средств. Соответствующие изменения вступили в силу с 1 января 2022 года. Таким образом решится проблема лекобеспечения граждан, которые проживают в сельских населенных пунктах без аптек. Гражданам не придется ездить в соседние поселки или райцентр для приобретения или получения лекарств по льготе.

gxpnews