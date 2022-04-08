Bluebird bio сократит 30% персонала в рамках реструктуризации

Bluebird bio, разработчик генной терапии, заявил, что сократит штат сотрудников примерно на 30%, стремясь сэкономить 160 миллионов долларов в течение следующих двух лет.

Компания недавно столкнулась с препятствиями в стремлении получить одобрение на свои экспериментальные методы лечения. Это привело к тому, что в марте она выразила сомнения в том, чтобы продолжать деятельность, сообщает Reuters.

Экономия затрат, вероятно, поможет Bluebird преодолеть важные предстоящие этапы, такие как ожидающие утверждения решения по двум кандидатам на генную терапию в конце 2022 года, отмечает агентство.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) приостановило испытания генной терапии серповидноклеточной анемии в декабре 2021 года.

Затем FDA продлило период рассмотрения для принятия решения о генной терапии beti-cel и eli-cel в январе, чтобы рассмотреть дополнительную клиническую информацию о лечении.

По состоянию на 31 января в компании работало 518 штатных сотрудников.

gxpnews