Росздравнадзор впервые проводит дистанционное инспектирование производства медизделий за рубежом

Федеральное государственное бюджетное учреждение (ФГБУ) «ВНИИИМТ» Росздравнадзора при участии специалистов Росздравнадзора впервые начали дистанционное инспектирование производства медицинских изделий за рубежом (производственная площадка «Тяньцзинь Хуахун Текнолоджи Ко., Лтд.» расположена в Китайской Народной Республике, медицинское изделие – «Ланцеты стерильные одноразовые»). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе инспектирования эксперты Росздравнадзора проведут в формате видеоконференцсвязи рабочие совещания с руководством китайской компании, а также смогут осмотреть с помощью видеотрансляций производственные площадки и склады организации. По итогам всех проведенных мероприятий Росздравнадзор примет решение о регистрации медизделия.

«Формат инспектирования производства с использованием средств дистанционного взаимодействия востребован в целях допуска в обращение медицинских изделий на территорию Евразийского экономического союза в условиях возникновения угрозы распространения эпидемических заболеваний или иных обстоятельств непреодолимой силы, когда инспектор физически не может присутствовать на производственной площадке», – говорится в сообщении пресс-службы.

Как стало известно ранее, правительство Российской Федерации приняло решение упростить процедуру государственной регистрации медицинских изделий. Это позволит избежать их дефицита.

gxpnews