«Эвалар» объявил о готовности заместить более 100 импортных аналогов

Компания «Эвалар» (находится на третьем месте по обороту среди производственных фармацевтических компаний России) представила на рынок более 100 наименований для замещения импортного ассортимента. При этом 89 SKU являются БАД к пище и 22 SKU лекарственными средствами. Доля препаратов из категории импортозамещающих в общем обороте компании составила 38% по итогам февраля 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
По словам председателя Совета директоров ЗАО «Эвалар» Наталии Прокопьевой, потребительское поведение сегодня диктуется рядом факторов.
«Это сложности с логистикой, ограничение работы иностранных платформ, либо кратное подорожание импортных БАД и лекарств из-за курса – все это позволяет говорить об изменении потребительского поведения сейчас и в будущем. Мы представили специальную товарную матрицу, главное преимущество которой – доступная цена по сравнению с импортными аналогами. На днях мы сделали рассылку этой матрицы по нашим аптечным партнерам. Данные продукты являются полными аналогами импорта как в категории БАД, так и в категории лекарств. В настоящий момент разница в ценах наших позиций и импорта может доходить до 60%», – сказала Прокопьева.
Как отметили в компании, «Эвалар» последовательно наращивает портфель импортозамещающих лекарственных средств. Наиболее высокую динамику на 9-10 неделях 2022 года в этой категории среди объемных брендов в лекарственном портфеле компании показали: растительный ангиопротектор «Гинкоум» (+148%), снотворное средство «Мелатонин» (+336%), урологический препарат широкого профиля «Нефростен» (+60%), противоклимактерическое средство «Ци Клим» (+132%) и противогрибковое средство «Мизол» (+64%).
«Если говорить о трендах спроса на товарные категории, то «постковидный» тренд в феврале сменился в марте на «антистресс». Высокий уровень турбулентности в общественно-политической повестке способствовал росту спроса на антистресс-портфель: мы видим рост по таким продуктам как «Глицин», «Пустырник Форте», «Мелатонин», «Магний» и другим. Также на второй и третьей неделе марта мы видим рост покупательской активности на БАД в ценовом сегменте премиум – коллаген, коэнзим, куркумин», – добавила председатель Совета директоров ЗАО «Эвалар».
Она также подчеркнула, что «Эвалар» в полном объеме выполняет свои обязательства перед партнерами и наращивает связанные с продвижением продукции активности.
«Наши товарные запасы достаточны для удовлетворения актуального спроса. При этом в апреле мы не только не сократили рекламные бюджеты – в настоящее время нами принято решение об увеличении рекламных инвестиций в наиболее динамично растущие бренды с высоким потребительским спросом. Мы также стабильно выполняем свои обязательства по производству СТМ для наших аптечных партеров. Сегодня «Эвалар», пожалуй, единственная производственная площадка, сохранившая мировые стандарты качества и международную сертификацию в категории БАД», – цитирует Наталию Прокопьеву пресс-служба компании.
В рамках превентивных мер на сегодняшний день «Эвалар» увеличил производство растительных экстрактов – всего более 30 наименований растительных компонентов. Кроме того, на предприятии внедрили систему доработки до фармацевтического качества синтетических фармсубстанций, резюмировали в компании.
Как стало известно ранее, «Эвалар» признали лидером по продажам БАД среди компаний Восточной Европы, России и СНГ.
Глава компании «Эвалар» попала в рейтинг богатейших женщин России.