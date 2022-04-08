ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава РФ и университет «Сириус» договорились о сотрудничестве для обеспечения фармотрасли кадрами

23 марта 2022 года состоялось подписание меморандума о сотрудничестве в сфере образования между Федеральным государственным бюджетным учреждением «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Министерства здравоохранения Российской Федерации и автономной некоммерческой организацией высшего образования «Научно-технологический университет «Сириус».

Научно-технологический университет «Сириус» создан Образовательным Фондом «Талант и успех» по поручению президента РФ, председателя попечительского совета фонда Владимира Путина 1 июля 2019 года. Здесь развиваются проекты в области геномики, иммунобиологии, нейробиологии, редактирования генома растений и животных, робототехники, клинической психологии. Готов к открытию самый масштабный в стране лабораторный комплекс по генетике и наукам о жизни. В 2021 году университет открылся для магистрантов и аспирантов. Весной 2022 года совместно с ведущими компаниями страны «Сириус» запустил еще пять новых образовательных программ. Студенты вовлечены в прорывные научно-исследовательские проекты и в решение задач, поставленных российской наукоемкой индустрией. Научный центр трансляционной медицины университета «Сириус» занимается разработкой продуктов и технологий медицинского назначения, а также осуществляет подготовку специалистов с необходимыми для этого компетенциями. 1 апреля стартовал набор на магистерскую программу центра – «Медицинская химия».

Специалисты ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Минздрава России в соответствии с подписанным меморандумом будут принимать участие в разработке и проведении основных профессиональных образовательных программ высшего образования, реализуемых Научным центром трансляционной медицины университета «Сириус».

Подписание меморандума является важным шагом на пути развития долгосрочного и эффективного взаимодействия, направленного на обеспечение фармацевтической отрасли Российской Федерации высококвалифицированным кадровым потенциалом.

Как стало известно ранее, студенты университета «Сириус» будут стажироваться на предприятиях «Р-Фарм».

gxpnews