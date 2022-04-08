Минздрав Казахстана объявил о расторжении договоров с поставщиками лекарств с Украины

Министерство здравоохранения Казахстана расторгает договоры с поставщиками лекарств с Украины в связи с закрытиями там заводов. Об этом в среду, 6 апреля, во время выступления в Мажилисе (нижней палате) парламента заявила министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният.

«Что касается Украины, то от всего объема 1,6%, или 25 наименований лекарственных препаратов, поставлялось с Украины. В начале года поставщики с Украины нам поставили лекарственные препараты в размере от 40% до 70% от этого объема. На сегодняшний день заводы закрыты, и мы в одностороннем порядке сейчас расторгаем договоры, проводим на те оставшиеся объемы лекарств конкурсы. До 1 июля мы эти конкурсные мероприятия закончим и обеспечим казахстанцев лекарственными препаратами», – цитирует Гиният ТАСС.

По словам министра, сложная геополитическая ситуация сказывается на поставках медицинских препаратов в республику.

«Геополитическая ситуация очень сложная, но благо, что на всю потребность в лекарственных препаратах и медизделиях на этот год мы провели конкурс в прошлом году. Почти 94% лекарственных препаратов было закуплено. На сегодняшний день поставлены 50% от всего объема лекарственных препаратов в склады и хабы единого дистрибьютора лекарственных средств «СК-Фармация», и до конца июня лекарственные препараты для лечения пациентов имеются», – сообщила Ажар Гиният.

Как стало известно ранее, Минздрав Казахстана планирует ввести сроком на шесть месяцев запрет на вывоз из республики некоторых лекарственных средств и медицинских изделий.

В Казахстане запустят производство «Спутника Лайт». Кроме того, Казахстан стал первым зарубежным государством, одобрившим вакцину «Спутник М».

gxpnews