«Платиновая унция» представила шорт-лист номинации «Бизнес-проект»

Оргкомитет конкурса «Платиновая унция» представил шорт-лист номинации «Бизнес-проект». По итогам 2021 года на победу претендуют 26 проектов от 17 компаний.
Оргкомитет Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармотрасли «Платиновая унция» объявил претендентов на победу в номинации «Бизнес-проект».
В шорт-лист по итогам 2021 года вошли 26 бизнес-проектов от 17 компаний. Пожалуй, это рекорд — в прошлом году на победу претендовали 12 проектов от 11 компаний.
Актуальный шорт-лист номинации «Бизнес-проект» XXII Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» выглядит так.
|№
|Бизнес-проект
|Компания
|1
|«Программа раннего доступа»
|АО «Генериум»
|2
|«Персональный фармацевт»
|ООО «А.В.Е»
|3
|Семейный бизнес-проект «Аринафарм»
|ООО «Аринафарм»
|4
|Проект оперативной поставки незарегистрированного препарата «Преднол-Л» (метипреднизолон 188,5 мг)
|ООО «ОрионФарма»
|5
|Проект по разработке и созданию медицинского автоматического инъектора для внутримышечных и подкожных инъекций
|ООО «Спасилен»
|6
|«Киберэликсир. Прокачай свой мозг!»
|ООО «Озон Хелскеа Рус»/ Группа компаний «Озон Фармацевтика»
|7
|Образовательный научно-популярный онлайн-проект для неспециалистов о витамине D
|АО «Акрихин»
|8
|Инвестиционный проект по локализации производства инновационных и орфанных препаратов на территории России
|ООО «ТакедаФармасьютикалс»
|9
|«Омниканальная персонифицированная кампания для неврологов в условиях COVID-19»
|ООО «ТакедаФармасьютикалс»
|10
|Масштабный проект по поставке российских инсулинов в Венесуэлу
|ООО «Герофарм»
|11
|Бренд «Магнерот»
|ООО «ВёрвагФарма»
|12
|«Когда мама молодец»
|ООО «БиннофармГрупп»
|13
|«Лекарства для села»
|АО «Губернские аптеки»
|14
|«Энтерофурил» — «Лица диареи»
|Представительство АО «Босналек»
|15
|Продвижение бренда «Аквалор» через дополнительную ситуацию потребления
|Stada (АО «Нижфарм»)
|16
|«Депантол» — спонсор женского здоровья (Неделя женского здоровья)
|Stada (АО «Нижфарм»)
|17
|Перезагрузка бренда Calcium D3 во взаимодействии с телеканалом 360°
|Stada (АО «Нижфарм»)
|18
|Ребрендинг препарата «Кардиомагнил»
|Stada (АО «Нижфарм»)
|19
|«Вызови простуду на батл с Колдрекс!»
|Stada (АО «Нижфарм»)
|20
|Забота с кешбэк от Stada
|Stada (АО «Нижфарм»)
|21
|«Постковидный синдром: как сохранить и восстановить здоровье. Советы ведущих кардиологов и терапевтов»
|Stada (АО «Нижфарм»)
|22
|Бесперебойное обеспечение «Эноксапарином» пациентов с COVID-19
|ЗАО «ФармФирма» Сотекс»
|23
|СБЕР ЕАПТЕКА
|СБЕР ЕАПТЕКА (ООО «еАптека»)
|24
|Первый Международный A:CARE конгресс по повышению приверженности терапии, октябрь 2021 г.
|ООО «ЭбботтЛэбораториз»
|25
|Устойчивое развитие производства Abbott в России
|ООО «ЭбботтЛэбораториз»
|26
|Запуск нового Научно-технического производственного центра Abbott в России
|ООО «ЭбботтЛэбораториз»
Номинация «Бизнес-проект» входит в категорию «Проект года» и включает также номинации «Социальный проект» и «Digital-проект».
Номинанты и победители «Платиновой унции» определяются представителями научной общественности, авторитетными отраслевыми СМИ, генеральными директорами фармацевтических компаний. При этом топ-менеджеры компаний не могут голосовать за свои компанию, препарат или проект.
С полным списком номинантов можно ознакомиться на сайте.
Церемония награждения победителей конкурса назначена на 14 апреля.
Зрители «Фармвестник-ТВ» смогут в полной мере насладиться атмосферой вечера, включив онлайн-трансляцию награждения. Скоро опубликуем ссылку для доступа к трансляции. Не пропустите!
Елена Григорьева
pharmvestnik