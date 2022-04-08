«Платиновая унция» представила шорт-лист номинации «Бизнес-проект»

Оргкомитет конкурса «Платиновая унция» представил шорт-лист номинации «Бизнес-проект». По итогам 2021 года на победу претендуют 26 проектов от 17 компаний.

Оргкомитет Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармотрасли «Платиновая унция» объявил претендентов на победу в номинации «Бизнес-проект».

В шорт-лист по итогам 2021 года вошли 26 бизнес-проектов от 17 компаний. Пожалуй, это рекорд — в прошлом году на победу претендовали 12 проектов от 11 компаний.

Актуальный шорт-лист номинации «Бизнес-проект» XXII Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» выглядит так.

№ Бизнес-проект Компания 1 «Программа раннего доступа» АО «Генериум» 2 «Персональный фармацевт» ООО «А.В.Е» 3 Семейный бизнес-проект «Аринафарм» ООО «Аринафарм» 4 Проект оперативной поставки незарегистрированного препарата «Преднол-Л» (метипреднизолон 188,5 мг) ООО «ОрионФарма» 5 Проект по разработке и созданию медицинского автоматического инъектора для внутримышечных и подкожных инъекций ООО «Спасилен» 6 «Киберэликсир. Прокачай свой мозг!» ООО «Озон Хелскеа Рус»/ Группа компаний «Озон Фармацевтика» 7 Образовательный научно-популярный онлайн-проект для неспециалистов о витамине D АО «Акрихин» 8 Инвестиционный проект по локализации производства инновационных и орфанных препаратов на территории России ООО «ТакедаФармасьютикалс» 9 «Омниканальная персонифицированная кампания для неврологов в условиях COVID-19» ООО «ТакедаФармасьютикалс» 10 Масштабный проект по поставке российских инсулинов в Венесуэлу ООО «Герофарм» 11 Бренд «Магнерот» ООО «ВёрвагФарма» 12 «Когда мама молодец» ООО «БиннофармГрупп» 13 «Лекарства для села» АО «Губернские аптеки» 14 «Энтерофурил» — «Лица диареи» Представительство АО «Босналек» 15 Продвижение бренда «Аквалор» через дополнительную ситуацию потребления Stada (АО «Нижфарм») 16 «Депантол» — спонсор женского здоровья (Неделя женского здоровья) Stada (АО «Нижфарм») 17 Перезагрузка бренда Calcium D3 во взаимодействии с телеканалом 360° Stada (АО «Нижфарм») 18 Ребрендинг препарата «Кардиомагнил» Stada (АО «Нижфарм») 19 «Вызови простуду на батл с Колдрекс!» Stada (АО «Нижфарм») 20 Забота с кешбэк от Stada Stada (АО «Нижфарм») 21 «Постковидный синдром: как сохранить и восстановить здоровье. Советы ведущих кардиологов и терапевтов» Stada (АО «Нижфарм») 22 Бесперебойное обеспечение «Эноксапарином» пациентов с COVID-19 ЗАО «ФармФирма» Сотекс» 23 СБЕР ЕАПТЕКА СБЕР ЕАПТЕКА (ООО «еАптека») 24 Первый Международный A:CARE конгресс по повышению приверженности терапии, октябрь 2021 г. ООО «ЭбботтЛэбораториз» 25 Устойчивое развитие производства Abbott в России ООО «ЭбботтЛэбораториз» 26 Запуск нового Научно-технического производственного центра Abbott в России ООО «ЭбботтЛэбораториз»

Номинация «Бизнес-проект» входит в категорию «Проект года» и включает также номинации «Социальный проект» и «Digital-проект».

Номинанты и победители «Платиновой унции» определяются представителями научной общественности, авторитетными отраслевыми СМИ, генеральными директорами фармацевтических компаний. При этом топ-менеджеры компаний не могут голосовать за свои компанию, препарат или проект.

С полным списком номинантов можно ознакомиться на сайте.

Церемония награждения победителей конкурса назначена на 14 апреля.

Зрители «Фармвестник-ТВ» смогут в полной мере насладиться атмосферой вечера, включив онлайн-трансляцию награждения. Скоро опубликуем ссылку для доступа к трансляции. Не пропустите!

Елена Григорьева

pharmvestnik