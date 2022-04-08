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«Платиновая унция» представила шорт-лист номинации «Бизнес-проект»

Оргкомитет конкурса «Платиновая унция» представил шорт-лист номинации «Бизнес-проект». По итогам 2021 года на победу претендуют 26 проектов от 17 компаний.

Оргкомитет Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармотрасли «Платиновая унция» объявил претендентов на победу в номинации «Бизнес-проект».

В шорт-лист по итогам 2021 года вошли 26 бизнес-проектов от 17 компаний. Пожалуй, это рекорд — в прошлом году на победу претендовали 12 проектов от 11 компаний.

Актуальный шорт-лист номинации «Бизнес-проект» XXII Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» выглядит так.

Бизнес-проект Компания
1 «Программа раннего доступа» АО «Генериум»
2 «Персональный фармацевт» ООО «А.В.Е»
3 Семейный бизнес-проект «Аринафарм» ООО «Аринафарм»
4 Проект оперативной поставки незарегистрированного препарата «Преднол-Л» (метипреднизолон 188,5 мг) ООО «ОрионФарма»
5 Проект по разработке и созданию медицинского автоматического инъектора для внутримышечных и подкожных инъекций ООО «Спасилен»
6 «Киберэликсир. Прокачай свой мозг!» ООО «Озон Хелскеа Рус»/ Группа компаний «Озон Фармацевтика»
7 Образовательный научно-популярный онлайн-проект для неспециалистов о витамине D АО «Акрихин»
8 Инвестиционный проект по локализации производства инновационных и орфанных препаратов на территории России ООО «ТакедаФармасьютикалс»
9 «Омниканальная персонифицированная кампания для неврологов в условиях COVID-19» ООО «ТакедаФармасьютикалс»
10 Масштабный проект по поставке российских инсулинов в Венесуэлу ООО «Герофарм»
11 Бренд «Магнерот» ООО «ВёрвагФарма»
12 «Когда мама молодец» ООО «БиннофармГрупп»
13 «Лекарства для села» АО «Губернские аптеки»
14 «Энтерофурил» — «Лица диареи» Представительство АО «Босналек»
15 Продвижение бренда «Аквалор» через дополнительную ситуацию потребления Stada (АО «Нижфарм»)
16 «Депантол» — спонсор женского здоровья (Неделя женского здоровья) Stada (АО «Нижфарм»)
17 Перезагрузка бренда Calcium D3 во взаимодействии с телеканалом 360° Stada (АО «Нижфарм»)
18 Ребрендинг препарата «Кардиомагнил» Stada (АО «Нижфарм»)
19 «Вызови простуду на батл с Колдрекс!» Stada (АО «Нижфарм»)
20 Забота с кешбэк от Stada Stada (АО «Нижфарм»)
21 «Постковидный синдром: как сохранить и восстановить здоровье. Советы ведущих кардиологов и терапевтов» Stada (АО «Нижфарм»)
22 Бесперебойное обеспечение «Эноксапарином» пациентов с COVID-19 ЗАО «ФармФирма» Сотекс»
23 СБЕР ЕАПТЕКА СБЕР ЕАПТЕКА (ООО «еАптека»)
24 Первый Международный A:CARE конгресс по повышению приверженности терапии, октябрь 2021 г. ООО «ЭбботтЛэбораториз»
25 Устойчивое развитие производства Abbott в России ООО «ЭбботтЛэбораториз»
26 Запуск нового Научно-технического производственного центра Abbott в России

 

 ООО «ЭбботтЛэбораториз»

Номинация «Бизнес-проект» входит в категорию «Проект года» и включает также номинации «Социальный проект» и «Digital-проект».

Номинанты и победители «Платиновой унции» определяются представителями научной общественности, авторитетными отраслевыми СМИ, генеральными директорами фармацевтических компаний. При этом топ-менеджеры компаний не могут голосовать за свои компанию, препарат или проект.

С полным списком номинантов можно ознакомиться на сайте.

Церемония награждения победителей конкурса назначена на 14 апреля.

Зрители «Фармвестник-ТВ» смогут в полной мере насладиться атмосферой вечера, включив онлайн-трансляцию награждения. Скоро опубликуем ссылку для доступа к трансляции. Не пропустите!

Елена Григорьева
pharmvestnik

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7 апреля, 2022 | Просмотров: 159