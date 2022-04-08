«Спутник М» начнут выпускать на трех предприятиях

Разрешение на производство вакцины «Спутник М» получили еще две площадки. Препарат будут выпускать «Генериум» и «Фармстандарт-УфаВИТА».

Вакцину против COVID-19 для подростков «Гам-КОВИД-Вак-М» («Спутник М») будут выпускать на трех площадках. Информация указана в новой инструкции препарата, опубликованной в ГРЛС. Ранее вакцину производили только на производственной площадке НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. Теперь разрешения получили еще две площадки: «Генериум» (Владимирская область) и «Фармстандарт-УфаВИТА» (Башкирия). На этих предприятиях будет производиться готовая лекарственная форма, а также первичная и вторичная упаковка вакцины.

«Гам-КОВИД-Вак-М» зарегистрировали в России 24 ноября 2021 года. Стоимость одной дозы вакцины установили в размере 600,48 руб. Цена на упаковку в 5 и 10 доз составит 3002,40 руб. и 6004,80 руб. соответственно.

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