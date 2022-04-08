В Кировской области госаптеки освободят от перечисления части прибыли в бюджет

Государственные аптеки Кировской области освободят от обязанности отчислять в бюджет часть своей прибыли. Благодаря этому организации смогут направить средства, в том числе на формирование резерва лекарственных средств.

Государственную аптечную сеть Кировской области, в которую входят 12 предприятий и 160 структурных подразделений, освободят от обязанности отчислять в бюджет часть прибыли после уплаты налогов. По решению главы региона им оставят деньги на развитие и формирование запасов лекарств, сообщил в своем telegram-канале председатель правительства области Александр Чурин.

Ранее глава региона Игорь Васильев поручил взять на особый контроль вопрос бесперебойного обеспечения граждан лекарствами. В условиях санкций и ажиотажного спроса на лекарства необходимо иметь резерв медикаментов на базе областных государственных аптечных предприятий, а для его создания необходимы оборотные средства.

«В связи с этим поручил внести изменения в законодательство по исключению обязательства государственных аптек по отчислению в бюджет части прибыли, остающейся у аптечных предприятий после уплаты налогов. Это позволит направить прибыль на развитие аптечной сети и создать резерв лекарственных средств», — подчеркнул Чурин.

Фото: правительство Кировской области

Екатерина Погонцева

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