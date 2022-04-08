Юрий Крестинский покинул «Сбер»

Юрий Крестинский ушел с должности вице-президента — руководителя индустрии здравоохранения Сбербанка. Курировать направление он начал три года назад.

Вице-президент — руководитель индустрии здравоохранения ПАО «Сбербанк» Юрий Крестинский сообщил о своем уходе. Главным исполнительным директором по индустрии здравоохранения Сбербанка он был назначен 5 апреля 2019 года. До прихода в Сбербанк Крестинский возглавлял Центр развития здравоохранения Московской школы управления «Сколково».

«5 апреля 2022 года был заключительным днем моей трехлетней работы в «Сбере». Увлекательный и ценный опыт. Многое из задуманного сделано. Еще большее — предстоит», — написал он в социальной сети.

Сбербанк запустил многофункциональный сервис «СберЗдоровье» в июне 2020 года. Проект был построен на базе компании DocDoc, 80% которой Сбербанк приобрел в 2017 году.

«Это был бесценный опыт. Я считаю «Сбер» действительно великой организацией современной России с колоссальным потенциалом для развития. И это несмотря на санкции, на общую финансово-экономическую ситуацию в стране. Горжусь, что был сопричастен к построению внутри «Сбера» целого набора сервисов и компаний, которые полезны как для клиентов, пациентов, для всего российского здравоохранения, так и являются высокоэффективным прибыльным бизнесом, — прокомментировал Крестинский «ФВ» свою работу в «Сбере». — С другой стороны, определенные особенности крупной государственной компании создавали сложности в управлении и риски, с которыми не хотелось бы сталкиваться и которые не хотелось разделять. Проанализировав для себя все плюсы и минусы, вне и в связи с последними событиями в стране и мире, я принял решение продолжить карьеру вне «Сбера».

Он добавил, что впереди у него много проектов, которые планирует реализовать. «Я был и остаюсь основателем и председателем правления Группы компаний «Бионика», которая вместе со всеми проживает непростое время. Необходимо мое участие как учредителя и председателя правления для осуществления стратегических корректировок развития группы в целом, отдельных ее компаний и проектов. Как существующих, так и новых».

Маргарита Грошева

pharmvestnik