Несколько высших руководителей Novartis покинут компанию

Три топ-менеджера Novartis, в том числе главный медицинский директор компании Джон Цай, покинут компанию. Это связано с реструктуризацией, которую проводит глава Novartis и которая призвана оптимизировать ее деятельность. Производитель хочет начать экономить около 1 млрд долл. ежегодно к 2024 году.

Медицинский директор и глава отдела разработок препаратов Novartis Джон Цай, который занимал свой пост с момента прихода из Amgen в 2018 году, покидает компанию. Также Novartis покинут глава отдела онкологии Сюзанна Шафферт и глава подразделения коммерческих услуг компании Роберт Вельтевреден. Об этом пишет BioPharmaDive.

Все эти перестановки связаны с масштабной реорганизацией, которую проводит генеральный директор Novartis Вас Нарасимхан. Сейчас Novartis планирует объединить фармацевтическое и онкологическое подразделения в отделение «инновационных лекарств», которое будет отвечать за разработку рецептурных препаратов. Кроме того, Novartis объединяет свои технические и коммерческие подразделения в единое операционное подразделение.

Отделы продаж будут, напротив, разделены по географическому признаку. Мари-Франс Чудин будет главным коммерческим директором и главой международного отдела продаж, а Виктор Булто, в настоящее время возглавляющий фармацевтическое подразделение в США, возглавит продажи в этой стране.

Реорганизация упростит структуру компании и сделает ее более эффективной, а также поможет сэкономить средства. В настоящее время расходы Novartis составляют около 29% от ее продаж, что довольно много для фармрынка, пишет издание. Сокращение этих расходов будет ключевой частью плана Novartis. Новая инициатива направлена ​​на то, чтобы экономить 1 млрд долл. в год к 2024 году, а также на повышение маржи от инновационного лекарственного бизнеса до более чем 40% в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Реструктуризация, скорее всего, повлияет на количество рабочих мест в компании, отметил представитель Novartis в заявлении, которое BioPharmaDive получила по электронной почте. Однако он добавил, что «сейчас слишком рано рассуждать о том, какие это будут места».

Николай Соколов

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