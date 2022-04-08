Дефицит контактных линз наметился в России

В РФ возник дефицит самых популярных контактных линз Acuvue. На их долю приходится половина импорта этой продукции в страну.

Как сообщает «Коммерсант», на фоне высокого спроса производитель, американская компания Johnson & Johnson, ограничил отгрузки сетям. Фактически он ввел квотирование во избежание вымывания товара.

Представитель одной из сетей оптик сообщил изданию, что другие производители, включая Bausch & Lomb, CooperVision, Alcon и Ciba Vision, сейчас не квотируют поставки в Российскую Федерацию. Однако сроки поставок их продукции увеличены в связи с возникшими логистическими сложностями.

Ограничения в поставках происходят на фоне повышенного спроса на контактные линзы, так как россияне покупают их впрок в условиях скачков курса валют. В «Айкрафт оптике» спрос в марте год к году вырос в 1,5-2 раза, в «Интероптике» – в 2-2,5 раза, в «Счастливом взгляде» – в 3-4 раза.

По данным «Интероптики», в марте цены на линзы уже выросли на 15-20%. Как отметила руководитель направления закупок направления «Мягкие контактные линзы» сети «Счастливый взгляд» Виктория Кособуцкая, производитель Acuvue увеличил на 25% оптовые цены на следующую закупку, которая назначена на 18 апреля.

По мнению участников рынка, дефицит будет увеличиваться, а цены продолжат расти.

Как стало известно ранее, Johnson & Johnson решила приостановить поставки средств личной гигиены в Россию, но контактных линз это не касалось.

Минздрав предложил закупать отдельные виды лекарств при их дефиците.

gxpnews