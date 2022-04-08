Назальный «Спутник» станет доступен после решения вопроса с насадками

Глава Центра им. Гамалеи рассказал о препятствии для выхода в массовый оборот назального «Спутника». По его словам, вакцина станет доступна, когда будет решен вопрос с производством и поставками одноразовых насадок.

Назальная вакцина от коронавируса уже вышла в гражданский оборот и прошла контроль качества. Об этом РИА «Новости» заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Он отметил, что препарат уже доставлен в регионы. Однако для массового оборота вакцина будет доступна, когда решится вопрос с одноразовыми насадками.

«Назальная вакцина будет доступна, когда появятся одноразовые насадки. Прорабатывается вопрос их производства и поставок», — сказал Гинцбург.

Минздрав 1 апреля зарегистрировал назальную вакцину «Гам-КОВИД-Вак». Это первая назальная вакцина, одобренная в России. «Вакцина так же, как и «Спутник V», состоит из двух компонентов на основе аденовирусных векторов 26 и 5 типов и вводится при помощи специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три недели, то есть в режиме «прайм-буст», — говорится в сообщении Минздрава.

Вакцина формирует мукозальный иммунитет против коронавируса на поверхности слизистых оболочек. При вакцинации образуются антитела IgA в носовых секретах и крови, IgG крови. Внутримышечное введение «Спутника» способствует выработке антигенспецифических IgG антител.

Ринат Васбеев

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