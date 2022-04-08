В Подмосковье оформили более 3 млн электронных рецептов на льготные лекарства

В сентябре 2021 года в Подмосковье начала действовать услуга по выписке рецептов на льготные лекарственные препараты в электронном виде. За шесть месяцев в регионе оформили более трех миллионов таких рецептов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«Электронные рецепты на льготные лекарства – это удобно. Потому что его невозможно потерять, забыть, испортить. За все время в Подмосковье было оформлено 3,2 миллиона электронных рецептов. В среднем в Московской области в неделю выписывается порядка 100 тысяч таких рецептов», – сказала первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Данные обо всех выданных рецептах сохраняются в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг.

«Получить лекарство можно в аптеках государственной сети «Мособлмедсервис». Для этого пациенту достаточно назвать свои ФИО и дату рождения, или номер полиса ОМС, или СНИЛС. На приеме его оформляет врач, пациенту достаточно назвать в аптеке свои данные, а фармацевт выдаст препарат», – резюмировали в пресс-службе.

Как стало известно ранее, в Москве с начала года на четверть выросло производство лекарств.

gxpnews