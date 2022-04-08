GSK отказалась от поставок витаминов и БАД в Россию

GlaxoSmithKline отказалась от поставок витаминов и БАД в Россию. В частности, компания производит мультивитаминный комплекс Centrum. При этом в GSK заверили, что продолжат поставки в страну вакцин и лекарств и будут решать проблемы с логистикой.

Британская GlaxoSmithKline заявила, что прекратит продажу в России витаминов и биологически активных добавок. Об этом говорится в обновленном заявлении фармкомпании. GSK, в частности, производит мультивитаминный комплекс Centrum. При этом в компании заверили, что продолжат поставки в страну вакцин и лекарств и будут решать проблемы с логистикой.

«Там, где мы сталкивается с проблемами при доставке лекарств в страну, мы будем уделять приоритетное внимание поставкам товаров, необходимых для здоровья людей», — говорится в сообщении.

5 марта GSK сообщила о приостановке рекламных кампаний в России и отказалась от новых клинических испытаний, заявив, что не будет набирать новых пациентов в существующие КИ. Любая прибыль, которую компания получит в России, будет направлена на гуманитарную помощь, отметили в GSK.

Артем Косенок

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