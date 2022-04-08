«Круг добра» сможет закупать лекарства без ограничения в один год

«Кругу добра» могут разрешить закупать лекарства без ограничения в один год. С таким предложением выступил Минздрав.

«Кругу добра» могут разрешить закупать лекарства для детей с орфанными заболеваниями без ограничения в один год. С таким предложением выступили в Минздраве. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке говорится, что предоставление полномочия фонду закупать препараты без ограничения годовым сроком позволит приобретать их на более длительный период. Кроме того, для ввоза незарегистрированных лекарств и медизделий в количестве, превышающем годовую потребность, заявки на которые уже одобрены экспертным советом фонда, необходимо повторное проведение консилиума врачей или заседаний медкомиссий. Поэтому предлагается разрешить представить копию решения экспертного совета фонда об обеспечении конкретного ребенка с орфанным заболеванием либо группы таких детей незарегистрированными ЛП и медизделиями. Это обеспечит их ввоз в достаточном количестве, в том числе для создания запаса на 2023 год, отмечается в записке.

1 марта фонд «Круг добра» на фоне проблем с логистикой обратился с просьбой к поставщикам найти альтернативу доставки лекарств авиасообщением. Сообщалось, что участники фармрынка рассматривают все варианты: от наземного транспорта до альтернативных авиамаршрутов.

14 марта экспертный совет фонда «Круг добра» принял решение об организации закупок лекарств для детей до II квартала 2023 года включительно. Также поставщиков попросили сохранить прежние цены на препараты.

Артем Косенок

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