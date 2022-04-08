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Оператор маркировки сообщил о DDoS-атаке

Система цифровой маркировки товаров подверглась DDoS-атаке. Оператор сообщает о возможных сложностях с доступом к некоторым компонентам системы.

Национальная система цифровой маркировки и прослеживаемости товаров «Честный знак» Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) сообщила о DDoS-атаке. Сайт ЦРПТ в настоящее время недоступен.

«Могут наблюдаться сложности с доступом к некоторым компонентам системы. Оператор предпринимает все необходимые меры противодействия атаке», — говорится в сообщении на сайте «Честного знака».

Отмечается, что данные системы маркировки защищены и угроз для их безопасности нет. Оператор просит участников системы в случае возникновения сложностей связываться с персональными менеджерами или обращаться в службу поддержки.
Фото: Екатерина Погонцева

pharmvestnik

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8 апреля, 2022 | Просмотров: 138