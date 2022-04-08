Takeda заключила договор с Evozyne по разработке генетических терапий «Круг добра» сможет закупать лекарства без ограничения в один год » Оператор маркировки сообщил о DDoS-атаке Система цифровой маркировки товаров подверглась DDoS-атаке. Оператор сообщает о возможных сложностях с доступом к некоторым компонентам системы. Национальная система цифровой маркировки и прослеживаемости товаров «Честный знак» Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) сообщила о DDoS-атаке. Сайт ЦРПТ в настоящее время недоступен. «Могут наблюдаться сложности с доступом к некоторым компонентам системы. Оператор предпринимает все необходимые меры противодействия атаке», — говорится в сообщении на сайте «Честного знака». Отмечается, что данные системы маркировки защищены и угроз для их безопасности нет. Оператор просит участников системы в случае возникновения сложностей связываться с персональными менеджерами или обращаться в службу поддержки.

Фото: Екатерина Погонцева pharmvestnik