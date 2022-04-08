Takeda заключила договор с Evozyne по разработке генетических терапий

Takeda заключила соглашение с компанией Evozyne для разработки генетических терапий. Сумма сделки составляет 400 млн долл.

Японская Takeda заключила договор с компанией Evozyne, которая занимается молекулярной инженерией. Компании будут разрабатывать новые белки, которые можно будет использовать в генных терапиях для лечения редких заболеваний, пишет FierceBiotech.

Evozyne будет использовать свои вычислительные методы и методы машинного обучения для того, чтобы находить новые последовательности белков для генной терапии. По завершении этих исследований Takeda займется разработкой и коммерциализацией препаратов.

Сумма сделки составит 400 млн долл. На первом этапе Evozyne получит аванс, сумма которого не раскрывается, а также деньги на финансирование исследований. Это не первое сотрудничество Takeda с Evozyne. В январе 2021 года компании заключили соглашение для разработки белков для генной терапии метаболических заболеваний.

В последнее время Takeda заключила несколько соглашений в области генетической терапии. В феврале компания подписала с Code Biotherapys соглашение на 2 млрд долл. по лечению редких заболеваний. Ранее компания установила партнерство на сумму 1,12 млрд долл. с Selecta Biosciences, которая занимается генной терапией лизосомных болезней накопления.

Также Takeda подписала соглашение о сотрудничестве с Poseida Therapeutics в октябре 2021 года на сумму 3,6 млрд долл. и договор с Genevant на 303 млн долл. в августе 2021 года.

Николай Соколов

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