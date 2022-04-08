Мишустин призвал регионы вести постоянный мониторинг цен на лекарства и медизделия

На региональном уровне должен вестись постоянный мониторинг розничных цен на товары первой необходимости, лекарства, медицинские изделия, а на случаи повышенного спроса на них следует незамедлительно реагировать. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в Государственной думе, где он выступал с отчетом правительства за 2021 год.

Мишустин отметил, что цены на препараты Перечня ЖНВЛП контролируются и их рост составил не более 5%. «Этот рост, конечно, в основном обоснован ростом цен на субстанции», — пояснил глава правительства.

Намного быстрее растут цены в коммерческом сегменте, что также объясняется ростом цен на субстанции и трудностями с логистикой, указал Мишустин. «Что мы сейчас делаем: расходы на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан мы все-таки сохранили в полном объеме. Дальше у нас включается государственное регулирование, если за месяц цены растут более чем на 30%. Мы также поддерживаем отечественные лекарства — это льготные кредиты для системообразующих предприятия, куда входят предприятия фармацевтики», — пояснил он.

Премьер-министр также напомнил, что были приняты изменения, которые разрешают ввоз препаратов в иностранной упаковке при наличии необходимой этикетки. «Упростили и порядок регистрации, обращения лекарственных средств, лицензирования, а также даем опережающее авансирование, в том числе на закупку продукции, которая включена в систему тарифа по ОМС», — уточнил он. Важно, что ограничений на поставки лекарств в Россию не вводились, отметил премьер-министр.

Мишустин также назвал результаты работы за последние годы:

За 10 лет в России построено 40 заводов по производству лекарств и фармсубстанций.

За 1,5 года созданы десятки новых лекарств.

Налаживаются поставки импортных препаратов из дружественных стран – Индии, Китая и ряда других.

Глава правительства также отметил, что создание препаратов крови – задача национальной безопасности России. С 2015 года модернизировано 34 центра переливания крови и пять заводов. «Мы в этом году примерно в 10 раз увеличим план выпуска альбумина и иммуноглобулина — самых важных компонентов», — сообщил Мишустин.

Маргарита Грошева

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