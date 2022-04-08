Департамент здравоохранения Москвы отрицает дефицит лекарств от астмы

Департамент здравоохранения Москвы отрицает нехватку лекарств от астмы. Сообщение о дефиците таких препаратов было опубликовано в Telegram. В Росздравнадзоре также заверили, что дефицита лекарств от астмы в стране нет.

В Департаменте здравоохранения Москвы опровергли утверждение, что в столичных клиниках есть дефицит препаратов для пациентов с астмой. В ведомстве также не подтверждают факта получения письма с просьбой осуществить закупку лекарств с конкретными торговыми наименованиями и отправку подобных писем в медицинские организации. В медучреждениях столицы такой проблемы нет, сообщили в пресс-службе департамента. Ведомство выступило с опровержением публикации Telegram-канала Baza о том, что в московских клиниках наблюдается их дефицит.

«Обращаем внимание, что государственные закупки лекарственных препаратов, в том числе «Беродуала», «Атровента», «Пульмикорта», проводятся по международным непатентованным наименованиям уже в течение нескольких лет. В данный момент на складе и в аптечных организациях Центра лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения города Москвы имеются в достаточном количестве препараты этих МНН под другими торговыми наименованиями, которые являются полными аналогами указанных лекарств», — говорится в сообщении.

Что касается препарата «Пульмикорт», используемого через небулайзер, сообщаем, что на территории страны зарегистрированы дженерики, разрешенные для применения у детей в возрасте от шести месяцев. Все они также закуплены и есть на складе льготного лекарственного обеспечения, отметили в департаменте.

Также городские поликлиники обеспечены всеми необходимыми вакцинами. На данный момент для вакцинации продолжает использоваться препарат под торговым наименованием «Пентаксим», для вакцинации против ротавирусной инфекции поставляется вакцина «РОТА-V-Эйд», а для вакцинации против гепатита А имеется в наличии отечественная вакцина «Альгавак М».

В Росздравнадзоре также заверили, что дефицита лекарств от астмы в стране нет. По данным службы, только за три месяца 2022 года в гражданский оборот в России было введено более 1,2 млн упаковок «Беродуала» (за весь 2021 год – 5 млн упаковок), 1,4 млн упаковок препарата «Беродуал Н» (около 3,5 млн), более 142 тыс. упаковок препарата «Атровент» (251 тыс. упаковок), «Атровент Н» – более 131 тыс. упаковок (более 321 тыс. упаковок), около 1,1 млн упаковок препарата «Будесонид+Формотерол» (2021 год – около 4,1 млн упаковок), более 2 млн упаковок препарата «Будесонид» (около 5,4 млн упаковок).

Артем Косенок

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