Власти Москвы: Закупка профилактических вакцин для детей идет по плану

В 2022 году Москва продолжает в полном объеме обеспечивать детей профилактическими прививками. Закупка вакцин для использования в рамках нацкалендаря прививок ведется по плану, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Вакцинация является самым эффективным методом профилактики инфекций, и в Москве созданы все условия для ее проведения. В 2022 году доступность профилактических прививок московского календаря будет обеспечена в необходимом объеме. Закупки вакцин, а также их доставка осуществляются в соответствии с ежегодным планом», — отметила вице-мэр. Она добавила, что теперь в электронной медкарте ребенка можно будет посмотреть, какие еще прививки ему положены по возрасту.На сегодняшний день региональный календарь включает в себя вакцинацию против 17 инфекций, в то время как в национальном календаре профилактических прививок предусмотрена вакцинация только от 12 заболеваний.