«Гранат Био Тех» к осени нарастит производство вакуумных пробирок до 160 млн штук

Отечественный производитель медизделий «Гранат Био Тех» к осени 2022 года намерен нарастить мощность производства вакуумных пробирок до 160 млн единиц в год на базе завода в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Дубна» в Московской области. В компании рассчитывают закрыть треть потребности российского рынка в профильных медизделиях. Осенью 2021 года проект запуска второй производственной линии на предприятии оценивался в 338 млн рублей. Отечественный производитель медизделий «Гранат Био Тех» к осени 2022 года намерен нарастить мощность производства вакуумных пробирок до 160 млн единиц в год на базе завода в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Дубна» в Московской области. В компании рассчитывают закрыть треть потребности российского рынка в профильных медизделиях. Осенью 2021 года проект запуска второй производственной линии на предприятии оценивался в 338 млн рублей.

Предполагается, что к осени 2022 года на заводе введут в эксплуатацию новые автоматизированные линии, которые позволят нарастить производство вакуумных пробирок под бредом Acti-Fine.

В начале 2022 года «Гранат Био Тех» начал производство держателей Acti-Fine, предназначенных для использования вместе с вакуумными пробирками и иглами, мощность производства составляет 40 млн единиц в год с возможностью увеличения. По словам гендиректора ООО «Гранат Био Тех» Александра Шишова, теперь компания является производителем полноценной вакуумной системы для взятия венозной крови, включающей в себя вакуумную пробирку, держатели и двусторонние иглы. Компоненты прошли все необходимые проверки и валидацию и не уступают зарубежным аналогам.

В сентябре 2021 года Фонд развития промышленности (ФРП) одобрил выдачу льготного займа ООО «Гранат Био Тех» на запуск второй линии производства вакуумных пробирок мощностью до 60 млн единиц в год и на расширение ассортимента пробирок до 400 видов, в том числе с редкими и специфичными реагентами. Общий бюджет проекта оценивался в 337,7 млн рублей.

«Гранат Био Тех» стал резидентом ОЭЗ «Дубна» в 2016 году. В июне 2019 года ФРП выдал «Гранат Био Тех» льготный заем по программе «Комплектующие изделия» в размере 389 млн рублей на организацию производства двусторонних игл. Средства были направлены на закупку оборудования.

В ноябре 2019 года компания открыла производство полного цикла отечественных вакуумных пробирок для венозной крови Acti-Fine мощностью 100 млн единиц в год с дальнейшим ростом объема выпуска в два раза. Инвестиции в проект составили 2,1 млрд рублей.

В феврале 2021 года «Гранат Био Тех» запустил первое отечественное серийное производство двусторонних игл для забора венозной крови. На заводе начали выпускать двусторонние иглы с камерой визуализации для системы взятия венозной крови, состоящей из трех элементов – вакуумной пробирки, держателя и самой иглы. Объем инвестиций в проект составил 487 млн рублей, мощность – до 80 млн единиц медизделий в год.

Компания на 100% принадлежит ООО «Гранат Инвест», которым, по данным СПАРК-Интерфакс, владеют основатель Invitro Александр Островский (20,7%), его же структура ООО «ОМБ» (23,4%), Елена Куликовская (23,4%), Павел Куликовский (9%), Александр Шишов (11,5%) и другие.