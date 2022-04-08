«Биннофарм Групп» и ОХФК запустят производство молнупиравира по полному циклу

Мощности предприятия позволят выпускать до 15 млн упаковок препарата в год.
Из реестра ГРЛС следует, что Минздрав РФ зарегистрировал Молнупиравир 5 апреля. Владельцем регудостоверения на препарат является ОХФК.
Первой в России регудостоверение на препарат с МНН молнупиравир получила компания «Промомед Рус» (ТН Эсперавир). Согласно ГРЛС, компания производит лекарственное средство на основе фармсубстанции, разработанной MSD и Ridgeback Biotherapeutics. Оригинальный препарат (ТН Лагеврио) также зарегистрирован в России.
Другая российская компания – «Фармасинтез» Викрама Пунии – производит препарат с МНН молнупиравир (ТН Ковипир) на основе китайской фармсубстанции.
С декабря 2021 года молнупиравир входит во Временные методические рекомендации Минздрава РФ по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. Тогда он наравне с еще одним препаратом для терапии COVID-19 – Paxlovid (нирматрелвир и ритонавир) от Pfizer – был причислен к средствам этиотропного лечения. В феврале 2022 года молнупиравир вошел в схемы, применяемые при лечении COVID-19 в амбулаторных условиях и стационаре.
С конца марта 2022 года молнупиравир входит в перечень ЖНВЛП. Цена за его упаковку согласована на уровне 5,8 тысячи рублей.
Фото: pharmprom.livejournal.com