«Биннофарм Групп» и ОХФК запустят производство молнупиравира по полному циклу

Фармхолдинг «Биннофарм Групп» (входит в АФК «Система») совместно с Обнинской химико-фармацевтической компанией (ОХФК) готовят к запуску на заводе в Московской области производство молнупиравира по полному циклу. Дочерняя компания «Биннофарм Групп» (АО «Алиум») будет производить готовую лекарственную форму препарата, ОХФК – фармсубстанцию. Препарат будет продаваться под ТН Молнупиравир. Фармхолдинг «Биннофарм Групп» (входит в АФК «Система») совместно с Обнинской химико-фармацевтической компанией (ОХФК) готовят к запуску на заводе в Московской области производство молнупиравира по полному циклу. Дочерняя компания «Биннофарм Групп» (АО «Алиум») будет производить готовую лекарственную форму препарата, ОХФК – фармсубстанцию. Препарат будет продаваться под ТН Молнупиравир.

Мощности предприятия позволят выпускать до 15 млн упаковок препарата в год.

Из реестра ГРЛС следует, что Минздрав РФ зарегистрировал Молнупиравир 5 апреля. Владельцем регудостоверения на препарат является ОХФК.

Первой в России регудостоверение на препарат с МНН молнупиравир получила компания «Промомед Рус» (ТН Эсперавир). Согласно ГРЛС, компания производит лекарственное средство на основе фармсубстанции, разработанной MSD и Ridgeback Biotherapeutics. Оригинальный препарат (ТН Лагеврио) также зарегистрирован в России.

Другая российская компания – «Фармасинтез» Викрама Пунии – производит препарат с МНН молнупиравир (ТН Ковипир) на основе китайской фармсубстанции.

С декабря 2021 года молнупиравир входит во Временные методические рекомендации Минздрава РФ по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. Тогда он наравне с еще одним препаратом для терапии COVID-19 – Paxlovid (нирматрелвир и ритонавир) от Pfizer – был причислен к средствам этиотропного лечения. В феврале 2022 года молнупиравир вошел в схемы, применяемые при лечении COVID-19 в амбулаторных условиях и стационаре.

С конца марта 2022 года молнупиравир входит в перечень ЖНВЛП. Цена за его упаковку согласована на уровне 5,8 тысячи рублей.

Фото: pharmprom.livejournal.com

vademec