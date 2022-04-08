ИСКЧ за 50 млн рублей приобретет контрольный пакет в биологической компании «Гистографт»

Институт стволовых клеток человека (ИСКЧ) нарастит свою долю в компании «Гистографт» – резиденте «Сколково», который занимается разработкой и внедрением ген-активированных матриксов для медицинского применения. Общая сумма инвестиций ИСКЧ в стартап в течение 2022-2023 годов составит 50 млн рублей, взамен компания получит контрольную долю в «Гистографте». Сейчас ИСКЧ владеет 11% компании, а основатель института Артур Исаев – 14%. Институт стволовых клеток человека (ИСКЧ) нарастит свою долю в компании «Гистографт» – резиденте «Сколково», который занимается разработкой и внедрением ген-активированных матриксов для медицинского применения. Общая сумма инвестиций ИСКЧ в стартап в течение 2022-2023 годов составит 50 млн рублей, взамен компания получит контрольную долю в «Гистографте». Сейчас ИСКЧ владеет 11% компании, а основатель института Артур Исаев – 14%.

Полученные в ходе сделки инвестиции будут направлены на завершение разработки, регистрацию и выведение на российский рынок пяти продуктов компании, кандидаты уже показали безопасность и эффективность в проведенных доклинических исследованиях.

Пилотная разработка «Гистографт» предназначена для наращивания костной ткани перед установкой дентальных имплантатов и для лечения пациентов с повреждением костей. По словам разработчиков, материал представляет собой гранулы октакальциевого фосфата с нанесенными на них молекулами плазмидной ДНК с геном сосудистого эндотелиального фактора роста (VEGF). Гранулы служат матрицей для формирования костной ткани, а ДНК усиливает кровоснабжение и регенерацию костной ткани в зоне операции. Материал упрощает выполнение костной пластики, позволяет минимизировать использование собственной костной ткани пациента.

«Гистографт» получил регистрационное удостоверение на медизделие в 2019 году, и в апреле 2020 года компания начала его производство и внедрение в клиническую практику.

Ранее «Гистографт» получал поддержку от Фонда содействия инновациям (ФСИ) по программам СТАРТ-1 и СТАРТ-2. В 2020 году для компании был одобрен грант ФСИ по программе «Бизнес-Старт», средства которого были использованы для расширения контрактных производственных мощностей и увеличения выпуска первого из продуктов компании – остеопластического материала «Гистографт».

В январе 2021 года ИСКЧ инвестировал в «Гистографт» 37,7 млн рублей. Процедура привлечения инвестиций прошла в два раунда – 22,7 млн рублей вложил основатель и председатель совета директоров ИСКЧ Артур Исаев, еще 15 млн инвестировал сам ИСКЧ.

По данным СПАРК-Интерфакс, сейчас долями почти в 30% ООО «Гистографт» владеют ООО «Биомединвест» и Роман Деев, 14% – у Артура Исаева, 15% – у Ильи Борозо, еще 11% принадлежит ИСКЧ. Выручка компании в 2021 году составила 4,3 млн рублей.

Фото: Гистографт

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