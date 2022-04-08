Pfizer купит разработчика лекарств от РСВ ReViral за $525 млн

Заключено окончательное соглашение, в соответствии с которым Pfizer приобретет ReViral, частную биофармацевтическую компанию клинической стадии, занимающуюся открытием, разработкой и коммерциализацией новых противовирусных терапевтических средств, нацеленных на респираторно-синцитиальный вирус (РСВ). Об этом сообщается на официальном сайте Pfizer.

«Мы продолжаем расширять наш ассортимент – за счет наших собственных усилий в области исследований и разработок, таких как наши исследовательские программы вакцины против РСВ, а также стратегических инвестиций в такие компании, как ReViral, – с акцентом на сквозные возможности, чтобы помочь защитить пациентов от тяжелых заболеваний, госпитализации и смерти», – сказал председатель и главный исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла.

РСВ является респираторным патогеном, который может привести к тяжелым и опасным для жизни инфекциям нижних дыхательных путей (ЛРТИ) в группах высокого риска, включая младенцев, лиц с ослабленным иммунитетом и пожилых людей. По оценкам, он вызывает инфекции примерно у 64 миллионов человек, что приводит к примерно 160 000 смертей во всем мире каждый год.

ReViral имеет портфель перспективных терапевтических кандидатов, включая сисунатовир, перорально вводимый ингибитор, предназначенный для блокирования слияния вируса РСВ с клеткой-хозяином. Сисунатовир значительно снижал вирусную нагрузку в фазе 2 исследования заражения человека РСВ у здоровых взрослых и в настоящее время находится на стадии 2 клинической разработки у младенцев. Ожидается, что программа разработки сисунатовира будет продолжена как для взрослых, так и для детей. Вторая программа направлена ​​на ингибирование репликации РСВ, нацеленной на вирусный белок N. Ведущий кандидат в этой программе в настоящее время находится на стадии 1 клинической разработки.

«В настоящее время варианты лечения РСВ чрезвычайно ограничены и сосредоточены в основном на поддерживающей терапии. Предлагаемое приобретение линейки терапевтических кандидатов ReViral дополняет наши усилия по продвижению первого кандидата на вакцину для защиты от этого опасного заболевания. Объединение возможностей и опыта наших организаций позволит нам продолжить клиническую разработку потенциальной терапии для пациентов с РСВ», – отметила старший вице-президент Pfizer Аннализа Андерсон.

По условиям соглашения Pfizer приобретет ReViral за общую сумму до 525 миллионов долларов, включая предварительные этапы и этапы разработки. Pfizer считает, что в случае успеха годовой доход от этих программ может достичь или превысить 1,5 миллиарда долларов.

gxpnews